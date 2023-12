¡Fuertes declaraciones! Aleska Génesis confesó que quería ver rodar la cabeza de Miguel Mawad (+Video)

Finalmente, la modelo venezolana Aleska Génesis vio materializado su sueño y lo celebró por todo lo alto en un evento al que invitó hasta el perro como parte del lanzamiento de su nueva fragancia 'Mala Strong Heart'. Diferentes medios de comunicación se dieron cita para vivir junto a la criolla una noche muy especial. Uno de los periodistas fue el venezolano Osman Aray, quien además de hablar sobre los nuevos proyectos de la rubia, también tocó un tema muy sensible para ella, como lo es el de su expareja Miguel Mawad.

Hay que recordar que, el año pasado, ambos personajes protagonizaron una de las guerras mediáticas más sonadas del 2022. Entre dimes y diretes, se dejaron en la calle el uno al otro por medio de videos, fotos, denuncias y un sinfín de ofensas que hasta el sol de hoy siguen pesando. Todo esto fue un bajón para la modelo luego de ser señalada de haberle hecho brujería a Mawad, a su exnovio Nicky Jam y a otras mujeres con las que tiene algún tipo de rivalidad.

Lo cierto del caso es que para el momento ya las aguas se han calmado pero ese recuerdo al parecer sigue vivo en la mente y corazón de Aleska. Ante la pregunta de Aray sobre el destino que quisiera ella que tuviera el empresario, la mujer contestó: "En algún momento yo quería hacer mi propia justicia y sí, quería que estuviese preso, que lo deportaran. Tenía demasiado dolor en mi corazón".

Sin embargo, aseguró que, su emprendimiento "Mala", el cual también podría ser su alter ego, tuvo que perdonar a su "agresor" tal como lo describió. "Fue la única manera de poder continuar y de poder avanzar, porque eso no me dejaba avanzar. Ese sentimiento de querer hacer justicia, de querer que lo deportaran, de querer que pagara por todo el daño que me estaba haciendo, no me estaba dejando avanzar", alegó.

"Quiero abrir mi corazón para poder explicar que, si tú sacas todo ese dolor que llevas dentro de ti indiferentemente de lo que la vida haga con esa persona, tú vas a avanzar y eso es parte del propósito, del camino. Yo permití todo ese maltrato, yo permití todo eso, por falta de amor propio, por falta de identidad, por falta de autoestima", continuó la empresaria.