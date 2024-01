¿Aleska Génesis eres tú? Pillan a Evaluna Montaner intentando "hacerle brujería" a otra mujer (+Video)

Es muy poco lo que se habla de manera escandalosa sobre la hija menor de Ricardo Montaner, Evaluna, pues la mujer siempre ha preferido mantenerse bajo perfil a pesar de su mediática relación con el cantante colombiano Camilo Echeverry, y el impacto que tiene su padre en el mundo artístico. Más allá del rechazo que ha generado por ocultar durante un tiempo el rostro de su hija Índigo, la vida pública de la venezolana ha sido bastante tranquila.

Sin embargo, recientemente se viralizó un video que deja mucho que pensar, en el que se le ve llegando a la alfombra roja de los premios Latin Grammy celebrados en el mes de noviembre en Sevilla, España. En el clip se aprecia cuando la intérprete de "Si existe" habría intentado hacer una especie de sometimiento al mojar con saliva sus dedos e intentar pasarlo por el cabello de una mujer hasta ahora de identidad desconocida.

Según las habladurías de las redes sociales, esta práctica se realiza en la santería por personas que buscan manipular a otras y tenerlas bajo su mando. Lamentablemente, fuera la razón que tuviera Montaner para ejecutar esta extraña acción, no pudo lograrlo porque se dio cuenta de que estaba siendo grabada, por lo que solo intenta hacer un gesto con sus dedos en su boca, reírse y luego marcharse.

Hace un par de días, la madre de Índigo fue severamente criticada tras admitir que durante su embarazo nunca asistió a un control prenatal, prefiriendo quedarse en casa y ser atendida por una partera, llena de fe en que todo saldría bien, también decidió dar a luz en la comodidad de su hogar, probablemente para alejarse de cualquier foco.

“No tuve eco, todo fue con la partera que me tocaba la pancita, escuchábamos el corazón y listo. Y así fue durante las cuarenta semanas de embarazo, no lo vi nunca. No sabíamos si era niño o niña. Entonces sí, obviamente había como un miedito ahí, pensando si todo estará bien pero siempre confiando”, explicó.