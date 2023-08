Juanes conmueve al mundo al contar su experiencia con la depresión: “Odiaba verme al espejo”

Ya hace unos años, el cantante colombiano Juanes, había confesado que sufrió de depresión y sorprendió a todos que no imaginaban lo difícil que la pasó el artista. Esta semana, volvió a hablar de manera más abierta sobre los padecimientos que tuvo que atravesar y cómo poco a poco fue viendo la luz hasta salir de ese abismo que lo llevó el quebranto que tenía su salud mental.

Pese a que reveló que no ha vencido por completo la depresión, se encuentra trabajando y consiguiendo las herramientas adecuadas para poder manejar la situación. “Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Han pasado muchos años para poder escribir estas cuatro líneas”, comenzó su conmovedor mensaje en Instagram.

En un carrete de cuatro fotografías teniendo como portada una propia a blanco y negro, el colombiano expresó todo lo que ha pasado con este trastorno mental, que ni siquiera el dinero o la fama han podido curar. “Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión. De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero”, recalcó.

"La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años. He tenido que lidiar con estos factores genéticos y químicos desde hace mucho tiempo atrás", continúa su escrito.

A pesar de ser exitoso, reconocido por el mundo y teniendo sus temas en las principales listas musicales, el artista se odiaba a sí mismo y no se sentía completo para poder gozar de todo lo que había logrado. “Llegué a un punto de cansancio tal que odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación y, lo más doloroso, no disfrutar de estar en el escenario”, lamentó.

"Hoy puedo escribir estas palabras después de muchos años y muchas tristezas, y comparto mi historia contigo. Logré salir adelante... No he vencido la depresión, pero la manejo mucho mejor. Y puedo decir que soy más feliz y exitoso que nunca antes en mi vida”, agregó.

Sus fanáticos, amigos, colegas y hasta su esposa Karen Martínez, aplaudieron su valentía por hablar sin tapujos sobre lo que padece que muchas veces para la sociedad no está bien visto. Asimismo, destacan que con esto busca que muchos que pasan por lo mismo se identifiquen con él.