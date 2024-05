Laura Zapata suelta la lengua y revela si llegó a enamorarse del hombre que la secuestró hace años

Cinco millones de dólares era la cantidad que pedían en el año 2002 los secuestradores de la eterna villana de las telenovelas mexicana Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi. En su momento el secuestro dio mucha tela que cortar en los medios de comunicación ya que ambas fueron raptadas cuando salían de una obra de teatro en la Ciudad de México.

Aunque la media hermana de la también actriz y cantante Thalía, ha hablado del tormentoso momento en diversas entrevistas, alegando que le costo seis años de su vida poder recuperar la estabilidad económica, hoy el tema de nuevo se encuentra sobre la meza por un supuesto amor con uno de los secuestradores, de la banda criminal llamada “Los Tiras”.

Un supuesto amor

Los rumores comenzaron cuando el canal de YouTube “Echando Chisme” reveló las declaraciones de un hombre alegando un supuesto abuso sexual contra Laura. “Abel Silva fue, la señora quiso, a lo mejor, sí, estaba bajo presión, pero porque la señora accedió. Él era quien le daba de comer y platicaba con ella, nadie más entraba. Se empezó a encariñar de ella y le llevaba música, flores y un día le propuso tener relaciones y ella le dijo que si”, indicaron.

Pues recientemente la mexicana de 67 años estuvo como invitada especial a un evento y a su salida la prensa del país azteca no dudo en preguntarle por las declaraciones, las cuales negó afirmando que siempre la trataron como una dama.

“No, no conmigo no. A mí me trataron siempre de señora. Yo no me enamoré, yo salí a luchar para salvar a mi hermana Ernestina y afortunadamente, gracias a Dios, la pude sacar de ese infierno, pero ella se quedó y pues sucedieron cosas que conmigo no sucedieron”, manifestó.

La respuesta de Zapata hace referencia al libro que escribió su hermana, en el cual asegura que uno de los secuestradores abuso sexualmente de ella, y la amenazó de realizar una violación en grupo si oponía resistencia.