Thalía es "quemada" en redes sociales por hacer playback en los Latin AMAs 2024 (+Detalles)

Luego de recibir su "Legacy Award" de los Latin American Music Awards (AMAs) 2024, el cantante Ricardo Montaner se subió a la tarima del MGM Grand de Las Vegas, Estados Unidos para revivir sus emblemáticos temas, entre ellos "La Cima del Cielo" el cual lo hizo en compañía de Thalía, al ritmo de la salsa. Con un despampanante vestido rojo, la mexicana se vio muy animada, tanto que se le olvidó que no estaba cantando en vivo.

Aunque la presentación estuvo llena de energía y la artista lució impecable, su descuido no pasó por debajo de la mesa y un usuario en X manifestó su descontento ante lo sucedido, así como otros usuarios de la mencionada red social. "Que vergüenza el playback de Thalia frente a una leyenda como Ricardo Montaner", se lee en el mensaje. "Thalia ya no canta nada", "No nos dimos cuenta que Thalia está doblando", fueron otras de las opiniones.

Sin embargo, múltiples de comentarios positivos también le llegaron a la cantante de "Arrasando". Sus fanáticos destacan la belleza que mantiene a sus 52 años. "Thalía cada vez más joven", "Derroche de Thalía hoy en los #LatinAMAs", "Amé el look de Thalia", escriben los internautas. Al inicio de la ceremonia, la intérprete cantó "Te va a doler".

Ricardo Montaner fue honrado en los AMAs

La trayectoria del argentino-venezolano le permitió ser reconocido con tan importante galardón, el cual también fue entregado más temprano a la Banda MS. Para este momento especial, el criado en el estado Zulia estuvo acompañado de su esposa e hijos.

Al recibir el premio, Montaner comentó: "Gracias a mi señor Jesús que me ha cumplido todas las promesas. Obviamente a mi querida esposa que me ha acompañado prácticamente desde que comenzó mi carrera y a cada uno de mis hijos que están siempre al lado mío dándome felicidad".