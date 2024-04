¿Misma enfermedad que Céline Dion? Thalía revela el padecimiento que no le permite moverse

La cantante y actriz mexicana Thalía no sale de una para entrar en otra, el 31 de enero de este año había confesado en su cuenta de TikTok que estaba padeciendo de disgeusia, un trastorno del gusto que se manifiesta de forma desagradable. Pues hoy una nueva situación llega a su vida, al revelar a sus fanáticos por todo el mundo que sufre un padecimiento que no la deja moverse, debido a intensos dolores.

A través de su perfil de Instagram la intérprete de grandes éxitos como “Marimar”, “María la del barrio”, “Rosalinda”, “Seducción”, “No me enseñaste”, entre otros, afirmó que se trata de una tortícolis y que el dolor lo tiene en el cuello, provocándole una molestia indescriptible. “Fíjense que me dio unos tortícolis de aquellitas y, o sea, está cañón. ¿Qué voy hacer? No me puedo mover”, manifestó.

Sin embargo, la también empresaria aseguró a su público que luchará para seguir llevando una vida tranquila, normal, repleta de movimiento y sin abandonar sus actividades físicas, que la hacen tener una esbelta silueta a sus ya 52 años. “Yo no puedo parar, tengo que seguir, le voy a dar con todo. Hoy haré piernas, ni modo”, afirmó la estrella latina.

Volviendo al pasado

No es la primera ocasión que la media hermana de la también actriz Laura Zapata, se ve envuelta en delicados momentos de salud, hace varios años protagonizó los titulares más importantes del entretenimiento, tras sufrir una picada de garrapata, que le dejó síntomas de fiebre y dolores musculares que hizo tambalear su bienestar.

Desde ese tiempo la ganadora de varios premios Grammy Latino, Premios Lo Nuestro y Billboard ha estado en remisión para esquivar cualquier recaída y llevar una vida feliz al lado de sus hijos con el empresario musical Tommy Mottola, llamados Sabrina Sakae y Matthew Alejandro.