Fanáticos arman una trifulca por irregularidades previas al concierto de Karol G en Caracas

Cuando falta un día para que la colombiana Karol G llegue a nuestro país con su gira “Mañana Será Bonito Latam Tour”, al parecer las cosas para la empresa productora PPP Music Vzla ya se están poniendo duras y esta vez sería por unos cambios que hicieron en las zonas, lo que provocó que muchos se quejaran de la “falta de seriedad” de la producción.

Todo comenzó cuando la organización del evento informó que las personas que compraron boletos para “Nivel Club” los cuales tenían un valor de $80, fueron removidas a “Sillas Field C” que tiene un costo de $300. Todo esto se debería a que la discoteca Eco Lounge, ubicada en el mismo Estadio Monumental de Caracas, solicitó que les habilitaran unos puestos y fue la de “Nivel Club” la que se vio afectada.

Como era de esperarse, en redes sociales le declararon la guerra a PPP Music Vzla y expresaron su disgusto ante esta situación. “Son unos abusadores estamos en el terreno de últimos y todo porque ellos luego de vender entradas vendieron ese espacio a la gente de la discoteca que hay en ese nivel”, “Me parece un abuso total que los que pagamos más dinero estamos detrás de los que pagaron menos”, “Pura burla para todo aquel que hicimos horas de cola”, se lee en Instagram.

Asimismo, muchos usuarios se quejan de las nuevas zonas que abrieron, tomando en cuenta el esfuerzo que hicieron los fanáticos para adquirir sus entradas en el mes de noviembre cuando muchos pernoctaron durante dos o tres días para cumplir su sueño de ver a “La Bichota” en vivo.

“Una burla, a pocos días del concierto van habilitar esas zonas? No me parece”, “Abusaron de los fanáticos que ahora se les están quedando frías las entradas económicas”, “Soy pobre pero tengo dignidad, en esa zona no voy a comprar”, “Estas son entradas para ESCUCHAR a Karol G. No para verla”, “Pura burla, para todo aquel que hicimos horas de colas para calarnos su súper logística”, opinan los internautas.

¿Cuáles fueron las nuevas áreas habilitadas?

Este miércoles, a través de sus plataformas digitales, PPP Music Vzla informó que las zonas serían: Asientos Superior que tiene un costo de $20, Vestíbulo Superior a $30 y el Vestíbulo Principal que tiene un valor de $80. Sin embargo, hay que destacar que, estos espacios tendrán visión limitada, puesto que están ubicados a los laterales que no permiten una mejor apreciación del show.