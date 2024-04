¡Adiós Tommy! Thalía anuncia que está soltera y sin compromiso

Este domingo 7 de abril sucedió lo inesperado, y es que, la cantante mexicana Ariadna Thalía Sodi Miranda, mejor conocida como Thalía, informó a sus seguidores que estaba soltera y sin compromiso, lo que causó mucha intriga entre sus seguidores que se preguntan si realmente finalizó su matrimonio con Tommy Mottola o se trata de una estrategia de marketing.

“Estar soltera combina con mi outfit”, escribió la artista junto a un carrete de fotografías en la que muestra un look bastante controversial, compuesto por blusa blanca con un corsé negro de encajes por encima. Además, tiene un resaltante cinturón negro con cristales plateados y hebilla grande y un pantalón combinado entre jean y cuerina.

Era de esperarse que las redes reaccionaran al impresionante escrito, y muchos aseguraron que finalmente el matrimonio se quebró luego de que el año pasado surgieran rumores de infidelidad por parte del productor. “¿Hay algo que no nos has dicho, Thali?”, “Que guardadito te lo tenías”, “Entonces los rumores eran ciertos”, “¿No que Tommy era el amor de tu vida?”, se lee en el post.

Sin embargo, muchos defienden la idea de que se trata de un nuevo tema, pues la estrategia de llamar la atención antes de un lanzamiento se ha vuelto muy habitual entre los famosos. Además, durante el mes de marzo, Thalía estuvo promocionando el lanzamiento de “Te va a doler”, su nueva canción que aún no tiene fecha de estreno. Por su parte, Mottola respondió al post con unos emojis de corazón y fuego.

La supuesta crisis matrimonial

En febrero del año pasado, uno de los temas más sonados fue el de una supuesta traición, después que afirmaran que el productor de 75 años le había sido infiel con una cantante peruana. “Thalía y Tommy Mottola estarían separados, no se ven tomas de ellos juntos desde diciembre del 2022, no ha habido fotos por Navidad, no ha habido fotos de Año Nuevo, no hay nada que indique que ellos siguen juntos cuando siempre han sido muy unidos” aseguró la presentadora Magaly Medina.

Por su parte, el comunicador Ernesto Buitrón le echó más leña al fuego: “Es correcto Magaly, en las redes sociales acá en México ha cobrado mucha fuerza este rumor (...) Este rumor de Leslie Shaw sí ha llamado mucho la atención por el tema de que no es el perfil que ha buscado Tommy, su exesposa es Mariah Carey”.

Tommy y Thalía se casaron en Nueva York, Estados Unidos, en una boda que dio mucho de qué hablar convirtiéndose en una de las más famosas en el mundo del espectáculo. Al enlace matrimonial asistieron unos mil 200 invitados, entre ellos, grandes personalidades como Michael Jackson, Marc Anthony, Julio Iglesias, Jennifer Lopez y Danny DeVito, así como sus familiares y amigos.