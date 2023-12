De esta manera Thalía disipa los rumores de infidelidad de Tommy Mottola

Si hay algo de lo que no se salvan las celebridades es del amarillismo y el ataque de los paparazzis, por lo que la reconocidad cantante y actriz mexicana Thalía nunca se ha podido escapar de ello. En febrero de este año, uno de los temas más sonados fue el de la supuesta separación de su esposo Tommy Mottola, después que afirmaran que este le había sido infiel con una cantante peruana.

“Thalía y Tommy Mottola estarían separados, no se ven tomas de ellos juntos desde diciembre del 2022, no ha habido fotos por Navidad, no ha habido fotos de Año Nuevo, no hay nada que indique que ellos siguen juntos cuando siempre han sido muy unidos” aseguró la presentadora Magaly Medina. Por su parte, el comunicador Ernesto Buitrón le echó más leña al fuego: “Es correcto Magaly, en las redes sociales acá en México ha cobrado mucha fuerza este rumor (...) Este rumor de Leslie Shaw sí ha llamado mucho la atención por el tema de que no es el perfil que ha buscado Tommy, su exesposa es Mariah Carey”.

Sin embargo, con el pasar de los meses esto fue perdiendo fuerza y al parecer todo va viento en popa entre ellos. Tanto, que el pasado 2 de diciembre celebraron su aniversario número 23. “Hace 23 años dijimos sí en esa noche helada en la catedral de San Patricio, en el corazón de Manhattan. Pero el calor de nuestro amor hizo que fuera la noche más cálida y hermosa para celebrar nuestra unión. 23 años después de casados y 25 de conocernos, sigues siendo el hombre de mis sueños. Te amo tanto mi amado esposo, amigo, compañero Tommy Mottola. Happy anniversary my love”, escribió la de "Amor a la mexicana".

El empresario no se quedó atrás y quiso gritar a los cuatro vientos el amor que le tiene a su esposa. “¡FELIZ ANIVERSARIO, Thalia. Wow, otro hermoso año. ¡Mi amor, mi luz, mi compañera! ¡Te amo más profundamente cada día, mi amor! TE AMO PARA SIEMPRE”, fue su comentario.

Tommy y Thalía se casaron en Nueva York, Estados Unidos, en una boda que dio mucho de qué hablar convirtiéndose en una de las más famosas en el mundo del espectáculo. Al enlace matrimonial asistieron unos mil 200 invitados, entre ellos, grandes personalidades como Michael Jackson, Marc Anthony, Julio Iglesias, Jennifer Lopez y Danny DeVito, así como sus familiares y amigos.

Fruto de su matrimonio de más de dos décadas, ambos son padres de Sabrina Sakaë de 16 años, y de Matthew Alejandro a quien recibieron en el año 2011. Formando una sólida familia que cada vez más se muestra indestructible.