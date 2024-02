Thalía habla de cómo fue su primera cita con su esposo Tommy Mottola y quién fue el famoso que le sirvió de “cupido”

Han pasado 23 años desde que la cantante mexicana Thalía y el productor musical, Tommy Mottola compartieron nupcias, formando desde entonces una hermosa familia en la que años después recibieron a sus hijos Sabrina y Matthew. Sin embargo, su unión se dio un momento inesperado y cuando la artista no sabía ni comunicarse con su actual pareja.

Recientemente, la también actriz ofreció una entrevista en el programa de la cantante Kelly Clarkson donde habló de todo un poco, entre eso de su relación con el neoyorkino, la cual para el momento ha sido considerada una de las más sólidas del mundo del entretenimiento. En la conversación, la azteca reveló que, antes de conocer a Mottola no hablaba nada de español, por lo que se le haría difícil poder mantener una charla con él, sin embargo, decidió intentarlo.

Fue el reconocido productor musical Emilio Estefan quien incentivó a “la reina de las telenovelas” a encontrarse con su amigo Tommy, mientras ella grababa una película en los Estados Unidos. “Hice una película, una película independiente, así que me memoricé todo el guión, así que estaba actuando, memorizando, diciendo las líneas y eso, cuando Emilio me dijo: ‘Estás en Nueva York y es el último día de tu filmación, mi amigo está en Nueva York, ¿por qué no se reúnen?’", relató.

Motivada por salir a dar un paseo en medio de tanto trabajo, la cantante accedió con la condición de que solo serían unas copas, pues no quería quedarse atrapada con un hombre. “Vine al restaurante, no tenía idea de qué decir, pero usé mi lenguaje corporal, estoy bien con eso, está bien, así que, si él dijo algo serio, no sé o algo así, entonces pensé en una línea y dije la línea del guion y luego Tommy se rió y dije: ‘¡Está funcionando!’”.

Desde allí se encendió la llama entre ellos y conformaron una pareja inseparable, la cual ha tenido que superar diferentes obstáculos y la que aseguraban no duraría mucho, por lo que haber celebrado en el mes de diciembre de 2023 sus 23 años de matrimonio significa para ellos un gesto que demuestra lo fuertes que han sido.

Los rumores de infidelidad

En febrero del año pasado, uno de los temas más sonados fue el de una supuesta traición, después que afirmaran que el productor de 75 años le había sido infiel con una cantante peruana. “Thalía y Tommy Mottola estarían separados, no se ven tomas de ellos juntos desde diciembre del 2022, no ha habido fotos por Navidad, no ha habido fotos de Año Nuevo, no hay nada que indique que ellos siguen juntos cuando siempre han sido muy unidos” aseguró la presentadora Magaly Medina.

Por su parte, el comunicador Ernesto Buitrón le echó más leña al fuego: “Es correcto Magaly, en las redes sociales acá en México ha cobrado mucha fuerza este rumor (...) Este rumor de Leslie Shaw sí ha llamado mucho la atención por el tema de que no es el perfil que ha buscado Tommy, su exesposa es Mariah Carey”.