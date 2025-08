Barcelona cambia de opinión con Ter Stegen y subirá la tensión con el portero con esta decisión

Suscríbete a nuestros canales

El cara a cara entre el FC Barcelona y Marc André Ter Stegen, lejos de terminarse toma un nuevo episodio. En la jornada de ayer, martes 5 de agosto, se supo por la prensa española que el club abrió un expediente disciplinario al alemán "con carácter inmediato", tras su negativa a firmar un permiso para revelar el informe médico de su operación de espalda.

Con eso en los registros se le suma una nueva aparición en escena en esta historia proveniente del alto mando culé, que habría retirado de la agenda la reunión con el guardameta en la que se iba a tratar de limar las asperezas.

Lo cierto es que así lo informó el periodista de Cope, Victor Navarro, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), en la que publicó lo siguiente: "El Barça retira de la agenda la reunión con el portero Salvo que él la pida, el club seguirá su camino".

Al tiempo que agregó: "Gran cabreo del presidente y mucha decepción en la cúpula azulgrana. Sigue en marcha el expediente y entran los servicios jurídicos del Barça para llevar el caso".

Los escenarios de Barcelona en el mano a mano con Ter Stegen

Desde la entidad parece que se ha tomado la decisión de no aflojar ante la postura del alemán y de no dar ni un paso atrás. Según Mundo Deportivo, en el seno del club hay un debate instaurado dentro de la comisión jurídica del club, que no descarta algunas vías. .

Justamente, en la institución sienten la razón está de su lado en todo esto y que las cosas podrían para caminar en escenarios como un despido, en un pulso que hasta aceptaría ir a juicio.

Los propios medios españoles son los que han puesto sobre la mesa que el portero no contestó el lunes pasado las llamadas de los médicos del club para la firma del informe médico, que luego habría originado la respuesta de sus agentes para notificar a la institución que no lo haría.

En la acera de Ter Stegen se habría utilizado la justificación de apegarse a la ley de protección de datos, que apunta a que el equipo podía comunicar el informe médico a La Liga solo con el permiso del guardameta.

Finalmente, todo lo anterior sigue causando sorpresa en Barcelona, debido a que es primera vez en los años más recientes que un futbolista con situaciones similares se niega a la divulgación de un parte médico consensuado, como en los casos de Christensen y Ronald Araujo, que permitieron las inscripciones de Dani Olmo e Iñigo Martínez, respectivamente.