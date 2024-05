Yoelbis González espera unir partida y llegada con estos caballos en el 5y6 en la reunión 19 (+Video)

Uno de los protagonistas de la reunión 19 del domingo 19 de mayo del 2024, en la programación de diez competencias, es el jinete aprendiz Yoelbis González, quien tiene un total de siete compromisos a cumplir en la jornada dominical, como parte de la tercera fecha del segundo meeting que se realiza en el recinto caraqueño

Montas y análisis

Las responsabilidades en las montas de la tarde dominical de Yoelbis González, comienza en la segunda prueba de la programación, donde montará a la yegua La Azzurra, del trainer Gabriel Márquez, de la cual dijo lo siguiente: “Viene de hacer una gran carrera, batalló en su última en 1.200 metros, vuelve a la distancia. Pienso que ahora va a tener bastante fuerza, podría cruzar la raya adelante".

Luego en la tercera del programa, conducirá a Controverso, pensionado de Dotwing Fernández. “Es un caballo que ha venido mejorando bastante en las partidas, porque esa es su desventaja, pero se ha trabajado con él, lo ha hecho muy bien y va a mejorar bastante para esta carrera".

A continuación, en la cuarta y última de las no válidas, en el Clásico Gustav Ávila, se subirá a la madura The Queen Nani de Yanir Hurtado. “Agradecido con el señor Yanir, con los propietarios de la yegua que me dan la oportunidad de correrla en este clásico. Es bastante dura, van las mejores de su época, anda bien en canchan esta bien de salud, tratar de hacer una buena carrera como siempre digo, y en el nombre de Dios, poder ganar”.

En el inicio de las válidas del 5y6 nacional, González conducirá a Tank Abbot, de Rafael Alemán Jr. “Viene de ganar en su penúltima, en la última no lo hizo relativamente bien, es un caballo que va a salir a correr en velocidad seguramente, ya que es su característica, evitaremos que no caiga en una pelea en velocidad, y pueda pasar a dominar en la recta de los 400 metros y poder ganar la carrera.

En la sexta del domingo, se subirá a El Pillín, pupilo de Luis Peraza. “Él ha venido haciendo buenas carreras, su última fue muy buena realmente, ya que arribó tercero, como a dos cuerpos más o menos, para esta oportunidad, trataremos de correr la misma carrera, echar a correr un poco antes, para que el remate sea más efectivo”.

Seguidamente, en la séptima del domingo, conducirá a Sweet Victory, también de Dotwing Fernández. “A ella la vengo de ganar, no hizo un buen tiempo, ahora va en ascenso, anda muy bien en cancha, en el lote hay tresañeras. Hay que respetarlas porque son la juventud de la carrera, pero por las condiciones de la yegua, pienso que no va a respetar el lote y puede ganar la carrera”.

Por último, en la novena del domingo y en el marco del Clásico Juan Arias. Yoelbis González llegará las riendas de My Titico Mate, del trainer César Cachazo. “Es un caballo que vengo de ganar, él anda muy bien en cancha, muchísimo mejor que la vez anterior, tratando de unir partida y llegada con él, soportando la velocidad de la carrera, podremos decidir este clásico”.