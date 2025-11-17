Mercantil extiende jornada del 17 al 21 de noviembre para abrir cuentas corrientes

Suscríbete a nuestros canales

Mercantil Banco Universal anunció la extensión de su jornada especial para la apertura de la Cuenta Corriente Simplificada, destinada a facilitar el acceso al sistema bancario a todos los ciudadanos.

Requisitos básicos para abrir la cuenta

El único requisito indispensable para realizar este trámite es presentar la cédula de identidad. No se necesitan cartas de referencia ni comprobantes de ingresos, lo que hace que el proceso sea ágil y accesible para jóvenes, trabajadores independientes o personas que desean integrarse al sistema bancario por primera vez.

La jornada se extenderá del lunes 17 al viernes 21 de noviembre, con un horario corrido de 08:30 am a 3:30 pm. Esto permitirá que los interesados puedan acudir en el momento que mejor les convenga, evitando contratiempos y largas filas.

La jornada cubrirá varias oficinas en todo el país, incluyendo:

Gran Caracas: Quinta Crespo, C.C. USLAR, C.C. Multiplaza El Paraíso, Centro Plaza, El Rosal, Buenaventura

Oriente: San Félix, C.C. Cascada Maturín

Nueva Esparta: Terranova, Centro Sambil - Margarita

Occidente: Santa Bárbara, Las Tapias, Centro Occidente, San Diego / Valencia, C.C. Terepaima Cabudare

La cuenta permite realizar operaciones esenciales como depósitos, retiros, transferencias y pagos, ofreciendo a los usuarios un acceso rápido y seguro al sistema financiero, es una alternativa ideal para quienes buscan formalizar sus finanzas sin complicaciones.

Foto: Banco Mercantil

Ante medida, el banco aconseja a los usuarios acudir a la sucursal más cercana durante los días indicados, llevando únicamente la cédula de identidad. Además, se recomienda seguir las instrucciones del personal y respetar las normas de atención para garantizar un proceso ordenado y seguro, evitando retrasos o inconvenientes.