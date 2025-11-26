Fútbol Internacional

¿Cuáles fueron las peores selecciones en cada Copa del Mundo?

Desde el Mundial de Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, repasamos las selecciones que quedaron señaladas por su bajo rendimiento

Jeferson Palacin
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 01:12 pm
La pregunta sobre cuáles fueron las peores selecciones en cada Mundial abre un repaso histórico marcado por derrotas y decepciones. Desde Uruguay en 1930 hasta Qatar en 2022, cada edición tuvo un equipo que no logró estar a la altura del máximo escenario del fútbol internacional.

Entre los casos más notorios aparecen repeticiones como México, Suiza y El Salvador, que vivieron más de un ciclo con bajo desempeño. También figuran selecciones con participaciones únicas como Indonesia en 1938 o Panamá en 2018, recordadas más por sus caídas que por sus logros deportivos.

En la era reciente, Qatar como anfitrión en 2022 y Camerún en 2014 muestran cómo incluso equipos con tradición o ventaja local pueden quedar expuestos. La etiqueta de 'peor selección' refleja tanto estadísticas como percepciones y abre debate sobre la dificultad de competir en un Mundial.

Las peores selecciones de los Mundiales de 1930 a 2022

Qatar fue una de las peores selecciones en la historia de los Mundiales. Como equipo local, generalmente sienten el apoyo del público y los lleva a lograr buenos resultados, sin embargo; los cataríes en tres juegos de Fase de Grupo, no sumaron puntos, marcaron 1 gol y recibieron 7, siendo los peores del torneo. 

Las peores selecciones en la historia de los Mundiales

  • 1930: México
  • 1934: Estados Unidos
  • 1938: Indonesia
  • 1950: Bolivia
  • 1954: Corea del Sur
  • 1958: México
  • 1962: Suiza
  • 1966: Suiza
  • 1970: El Salvados
  • 1974: RD Congo
  • 1978: México
  • 1982: El Salvador
  • 1986: Canadá
  • 1990: Emiratos Árabes Unidos
  • 1994: Grecia
  • 1998: Estados Unidos
  • 2002: Arabia Saudita
  • 2006: Serbia y Montenegro
  • 2010: Corea del Norte
  • 2014: Camerún
  • 2018: Panamá
  • 2022: Qatar

