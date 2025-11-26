¿Cuáles fueron las peores selecciones en cada Copa del Mundo?

Suscríbete a nuestros canales

La pregunta sobre cuáles fueron las peores selecciones en cada Mundial abre un repaso histórico marcado por derrotas y decepciones. Desde Uruguay en 1930 hasta Qatar en 2022, cada edición tuvo un equipo que no logró estar a la altura del máximo escenario del fútbol internacional.

Entre los casos más notorios aparecen repeticiones como México, Suiza y El Salvador, que vivieron más de un ciclo con bajo desempeño. También figuran selecciones con participaciones únicas como Indonesia en 1938 o Panamá en 2018, recordadas más por sus caídas que por sus logros deportivos.

En la era reciente, Qatar como anfitrión en 2022 y Camerún en 2014 muestran cómo incluso equipos con tradición o ventaja local pueden quedar expuestos. La etiqueta de 'peor selección' refleja tanto estadísticas como percepciones y abre debate sobre la dificultad de competir en un Mundial.

Las peores selecciones de los Mundiales de 1930 a 2022

Qatar fue una de las peores selecciones en la historia de los Mundiales. Como equipo local, generalmente sienten el apoyo del público y los lleva a lograr buenos resultados, sin embargo; los cataríes en tres juegos de Fase de Grupo, no sumaron puntos, marcaron 1 gol y recibieron 7, siendo los peores del torneo.

