Por el liderato de la estadística nacional: Las mejores montas de Samuel Marín para este miércoles

El jinete venezolano Samuel Marín continúa su paso arrollador en los Estados Unidos. Tras cerrar el 2025 en el Top 10 nacional por victorias según Equibase, el fusta se mantiene en una lucha cerrada por el liderato general de triunfos en este inicio de 2026, consolidándose además como el líder absoluto del meeting en Tampa Bay Downs.

Tampa Bay: Samuel Marín, montas, miércoles

Para la jornada de este miércoles 28 de enero de 2026, Marín tiene una agenda cargada con ocho compromisos de monta en el óvalo de Oldsmar, Florida, donde busca ampliar su ventaja en la estadística sobre sus compatriotas Samy Camacho y Sonny León.

Principales cartas de triunfo para la jornada:

2da Carrera: Su primer gran chance es Jassai , pupilo de Gerard Ochoa. Compite en un Claiming de $19,000 sobre 1,640 metros y parte como el favorito del Morning Line de Equibase con una cotización de 8-5 .

Su primer gran chance es , pupilo de Gerard Ochoa. Compite en un Claiming de $19,000 sobre 1,640 metros y parte como el favorito del Morning Line de Equibase con una cotización de . 4ta Carrera: En lo que se perfila como su "torre" del día, Marín guiará a Heavenly Dancer , entrenado por Jon Arnett. Este ejemplar tiene un dividendo estimado de 9-5 en una prueba de 1,100 metros.

En lo que se perfila como su "torre" del día, Marín guiará a , entrenado por Jon Arnett. Este ejemplar tiene un dividendo estimado de en una prueba de 1,100 metros. 5ta Carrera: Se subirá a Enchant , presentado por Michael Dini. El ejemplar es el principal candidato en este Maiden Claiming de $23,500 en distancia de 1,800 metros (césped), también con un 9-5 en las apuestas.

Se subirá a , presentado por Michael Dini. El ejemplar es el principal candidato en este Maiden Claiming de $23,500 en distancia de 1,800 metros (césped), también con un en las apuestas. 7ma Carrera: Cerrará sus montas de mayor peso con Fit To Fire, un hijo de Khozan presentado por la entrenadora Kathleen O'Connell, con un favoritismo de 2-1 según la línea matutina de Tampa Bay Downs.

Con una efectividad que lo llevó recientemente a ganar cinco carreras en una sola tarde (el pasado sábado 24 de enero), Samuel Marín se perfila nuevamente como la figura a seguir en esta nueva semana de competencias. La temporada de Tampa Bay Downs culminará en mayo de 2026.