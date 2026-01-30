Robert Lewandowski tiene un pie fuera del Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de Robert Lewandowski en el FC Barcelona parece tener ya una fecha de caducidad marcada, y no ha sido el club ni el jugador quien ha dado la pista definitiva, sino su esposa, Anna Lewandowska.

En una reciente entrevista, la deportista polaca soltó una "bomba" que ha encendido las alarmas en el entorno azulgrana al sugerir que esta será la última campaña del '9' en Cataluña.

"Probablemente será la última de mi marido aquí"

A pesar de que el delantero polaco sigue siendo la pieza angular del ataque de Hansi Flick, las declaraciones de Anna reflejan un sentimiento de despedida inminente. La pareja parece estar disfrutando de lo que consideran los "últimos bailes" en el Spotify Camp Nou.

"Veremos cómo va la temporada en Barcelona este año porque, digamos, probablemente será la última de mi marido aquí. Así que lo exprimimos como un limón. Lo disfrutamos cada momento, cada partido con la afición porque algún día sabemos que no vamos a tener nada de esto", afirmó para medios polacos.

Preparados para el cambio

Aunque no dio pistas sobre el próximo destino del goleador, con la MLS y Arabia Saudí siempre en el horizonte de los grandes veteranos, dejó claro que la familia ya visualiza el siguiente paso en la carrera del artillero.

"¿Qué viene? No sabemos, pero ese es el camino de un gran atleta... y estamos preparados para ello", concluyó".

Con un contrato que contempla variables según rendimiento, la salida de Robert Lewandowski liberaría una de las fichas más altas de la plantilla, permitiendo al club encarar el mercado de 2026 con mayor margen salarial para buscar un relevo generacional de garantías.