Robert Lewandowski marca el primer gol en el regreso del Barcelona al Camp Nou

Suscríbete a nuestros canales

El Spotify Camp Nou vivió este sábado un momento histórico y largamente esperado. El FC Barcelona regresó a su templo, renovado y parcialmente reabierto, para disputar su primer partido oficial en casa desde el 28 de mayo de 2023.

El rival en esta jornada trascendental fue el Athletic Club de Bilbao, en un encuentro que marca el partido número 1.678 del club catalán en su estadio.

La expectación era máxima, y el equipo no tardó en responder a la ilusión de su afición. Apenas transcurridos tres minutos y 57 segundos del pitido inicial, el capitán de la jornada, Robert Lewandowski, se erigió en el protagonista al marcar el primer gol del "nuevo" Spotify Camp Nou.

Gol con sello de leyenda

El delantero polaco, con su instinto y precisión habitual, superó al guardameta rival Unai Simón para desatar la euforia en las gradas. Más allá de significar el 1-0 y poner en ventaja al conjunto azulgrana, este tanto tiene un peso simbólico enorme:

Primer goleador de la nueva era: Lewandowski se convierte en el primer futbolista en anotar en el Spotify Camp Nou tras la fase de remodelación y reapertura.

Heredero de Eulogio Martínez: Su gol lo inscribe en la historia del estadio al recoger el testigo de Eulogio Martínez, el legendario delantero paraguayo que marcó el primer gol absoluto en la inauguración del Camp Nou el 24 de septiembre de 1957.

Regreso a casa

Este partido contra el Athletic Club es mucho más que una simple jornada liguera; es la culminación de un largo periodo de obras y el final de un exilio temporal.

El último encuentro disputado por el Barça en su estadio fue la victoria 3-0 frente al Mallorca el 28 de mayo de 2023, haciendo que el equipo volviera a pisar el césped del Camp Nou después de más de 900 días y una extensa remodelación.

Aunque aún está en fase de obras, el regreso se ha podido llevar a cabo tras obtener las licencias necesarias, que permiten un aforo inicial de 45.401 asistentes.