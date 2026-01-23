El legado de la Trinidad de OKC: Harden, Durant y Westbrook reescriben los libros de historia

Suscríbete a nuestros canales

En la historia reciente de la NBA, pocas franquicias pueden presumir de haber reunido tanto talento joven bajo un mismo techo como lo hicieron los Oklahoma City Thunder a principios de la década pasada. Hoy, años después de que sus caminos se separaran, James Harden, Kevin Durant y Russell Westbrook continúan desafiando el paso del tiempo, consolidándose como los anotadores más prolíficos en la historia de sus respectivas posiciones.

A pesar de la veteranía, este trío de futuras leyendas sigue dominando las canchas y escalando peldaños en el Olimpo estadístico de la liga:

Russell Westbrook: El base más anotador de la historia. Westbrook se ha posicionado oficialmente como el armador (point guard) número uno de todos los tiempos en puntos anotados, superando registros que parecían inalcanzables para la posición.

Kevin Durant: El escolta de la eficiencia. Ubicado como el segundo alero (small forward) con más puntos en la historia de la NBA, Durant sigue demostrando que su capacidad para anotar desde cualquier sector de la duela es única en los anales del baloncesto.

James Harden: La evolución del escolta. "La Barba" ha escalado hasta el puesto número tres entre los escoltas (shooting guard) anotadores de todos los tiempos, validando un estilo de juego que revolucionó la ofensiva moderna.

Mientras las nuevas generaciones intentan tomar el testigo, el trío que alguna vez soñó con un anillo en Oklahoma sigue dejando claro que su influencia en el juego está lejos de terminar.