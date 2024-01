“Estoy muy mala de salud": fuerte situación toca a la puerta de “La Bichota” Karol G

La cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro mejor conocida como “La Bichota” Karol G, se encuentra atravesando una delicada situación familiar, a solo semanas de comenzar sus extravagantes espectáculos por diversos países como parte de su “Mañana Será Bonito World Tour”, entre ellos México, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y en el Estadio Monumental Simón Bolívar de la Rinconada, en Caracas, Venezuela, el próximo 22 y 23 de marzo.

Para nadie es un secreto que la intérprete de “Provenza” ha manifestado en repetidas ocasiones en sus redes y entrevistas lo importante que es su familia, en especial sus hermanas Jessica Giraldo, Katherin Giraldo y Verónica Giraldo Navarro, siendo está última quien actualmente enfrenta un fuerte estado de salud, así lo reveló en su cuenta personal de Instagram.

En el clip Verónica que cuenta con más un millón de seguidores con quienes comparte fotos y videos de sus rutinas de maquillaje y actividades junto a su pequeña hija Sophia, que como dato curioso se ha robado todo el amor de su famosa tía, indicó que el accidente de tránsito ha ocasionado muchos problemas en su organismo, entre ellos un espasmo en la columna, un esguince en el pie izquierdo y tendinitis en los dedos.

“Después del accidente que tuve el 7 de octubre he venido teniendo secuelas después de eso. pero no se me agiten estoy vivita, pero si ando un poco malita de salud. pero pronto estaré más bien de lo que estoy y con mucho más por dar. Feliz día bebés”, escribió en la publicación.

En este sentido, pidió disculpa a sus seguidores en las redes sociales por estar tan pérdida en un momento de tan grande auge con sus Vero Tips, pero que su salud y recuperación por su pequeña hija es fundamental, para así poder seguir realizando sus labores.

Cuentas dedicadas en apoyar la carrera de Karol G no dudaron en enviar mensajes de amor y pronta recuperación. Al igual, que la entrenadora física de la artista, la puertorriqueña Yarisha Ayala.