Karol G escribió un empoderado mensaje en el que promete ser una mejor persona en el 2024

No se puede negar que el año 2023 para la cantante colombiana, Karol G, fue uno de los mejores en su carrera profesional. A lo largo de esos 12 meses, la antioqueña acumuló varios premios a otros que ya tenía, entre ellos 3 Latin Grammys, 2 Billboard Music Awards, 2 MTV Europe Music Awards, 1 American Music Awards, y otras menciones honoríficas que ha conseguido por su impecable trabajo.

Además, la reggaetonera sacó dos álbumes que fueron un éxito total. En febrero publicó "Mañana Será Bonito", el cual significó un ascenso para ella llevándola a posicionarse en los mejores puestos de las principales listas musicales. En agosto, poco antes de comenzar su tour por los Estados Unidos, estrenó "Bichota Season", la extensión del disco que sacó en el segundo mes del 2023.

Desde ya podemos saber que a la paisa le espera un importante 2024, pues ya tiene asegura una gira por Latinoamérica, en la que está incluida Venezuela, y también recorrerá Europa haciendo lo propio. Se desconoce si sacará nueva música o no, pero conociendo su persistencia, es probable que suelte algunos temas por allí, que pongan a perrear al público como está acostumbrada desde que comenzó a saborear las mieles del éxito.

Mediante su cuenta en X, 'La Bichota' habló sobre sus próximos planes: “El 2024 me niego a estar en lugares donde me toque encogerme para poder encajar. Me niego a ser pequeño porque otros piensen pequeño, me niego a limitar mi visión por las limitaciones de otros. El 2024 voy a creer en mi como nunca antes, voy a sacar todo mi potencial, voy a a ser quien siempre he querido y para lo que tanto he trabajado“.

Para despedir uno de los mejores años de su vida, Carolina Giraldo (nombre de pila de la artista) posteó un carrete de fotografías en su Instagram en las que deja ver lo bien que ha estado trabajando su cuerpo. En las imágenes se aprecia que, la intérprete de "TQG" dejó a un lado su look rosa que se convirtió en el favorito de las fanáticas, y se ve completamente rubia vistiendo un corsé negro que acentúa sus curvas.

Para este año 2024, Karol G planea continuar su tour, el cual traerá a Venezuela para presentarse en el Estadio Monumental de La Rinconada en Caracas, los días 22 y 23 de marzo. De igual manera, el próximo 25 de enero debutará en Netflix con su papel de Carla en la serie Griselda, basada en 'la madrina de la cocaína'.