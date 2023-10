¡Ya es oficial! Karol G confirmó fecha y lugar de su presentación en Venezuela

Después de una exitosa gira por los Estados Unidos que finalizó en Boston y logró múltiples “agotados” en varios shows, la cantante colombiana Karol G confirmó que viajará por Latinoamérica con el tour que lleva por nombre “Mañana será bonito”, así como su último álbum que estrenó en febrero. Posteriormente, la reggaetonera recorrerá Europa con el mismo formato.

Fue a través de su cuenta en Instagram en la que acumula más de 66 millones de seguidores, que la artista de 32 años reveló que su ambiciosa gira de conciertas vendrá a su continente. “Le escuché a alguien decir que quería el MSB Tour EN LATINOAMERICA… Estamos listos???”, escribió “La Bichota”. Posteriormente, la artista urbana publicó una historia en su Instagram confirmando las fechas, en la que está incluida Venezuela, para el 22 de marzo de 2024 en el Estadio de La Rinconada en Caracas.

En el audiovisual compartido, nuevamente se ve al pequeño Iker, un niño con el que Karol ha estado trabajando desde hace meses y ha sido el encargado de dar parte de los anuncios más importantes de la intérprete de “Provenza”, para esta ocasión, la paisa llama a Iker y le advierte que tendrá que prepararse para Latinoamérica con el tour.

Otras fechas confirmadas serían en El Salvador, Perú, República Dominicana, Argentina, Brasil, entre otras.

Hace unos días se dijo que la cantante se presentaría para aproximadamente 100.000 fanáticos en el Parque Metropolitano Tulio Ospina, conocido como Central Park, ubicado en Bello, Antioquia. Pero recientemente se conoció que repetirá como escenario el estadio Atanasio Girardot, que tiene capacidad para 45.000 asistentes.

La de “El Makinon” conquistó París

Recientemente, la cantante viajó a Francia para asistir a la Gala Business of Fashion 500 en la Semana de la Moda en París. La antioqueña lució un vestido negro largo ceñido en el torso, con abertura en una pierna hasta más arriba de una rodilla. En la parte del pecho, resaltó un detalle que llamó la atención, pues era una especie de brasier plateado tipo espejo que realzaba sus atributos.

El atuendo lo completó llevando unas sandalias de tacón negras, un collar, aretes y anillos con brillantes como accesorios. Su look sensual y elegante lo marcó con un maquillaje muy sutil, cabellera oro rosa suelta, lacia y peinada hacia atrás.

Cabe destacar que “La Bichota” fue elegida como portada de la reconocida revista especializada en moda y economía The Business of Fashion por ser una de las celebridades más influyentes de 2023, no solo por su música, sino por su alto impacto en la industria de la moda a nivel mundial.