MLB: Caribes de Anzoátegui va con un pitcher grandesligas para el Juego 2 de la Final

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui no pude perder más terreno en esta Serie Final. En el primer compromiso, los orientales fueron vapuleados por la productiva ofensiva de Navegantes del Magallanes, que fabricó 12 carreras para dejar sin respuestas a un pitcheo caribero que, sin duda alguna, tuvo una mala noche.

Sin embargo, Caribes se ha acostumbrado a salir de situaciones de apremio y a remar contra la corriente, por lo que saldrán a este segundo juego con la misión de igualar las cosas para viajar a Valencia en igualdad de condiciones. Para intentar lograr este cometido, la "Tribu" contará desde el montículo con un brazo grandesligas: Eduardo Salazar.

Salazar se mide a la "Nave" en Puerto La Cruz

Para este segundo juego de la Gran Final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Caribes de Anzoátegui le ha dado la responsabilidad al grandesligas Eduardo Salazar de ser el lanzador abridor, que comandará al equipo de Anzoátegui en su lucha por igualar la serie y viajar con más tranquilidad a Valencia.

En lo que va de la temporada de la LVBP, Salazar solo se enfrentó en una ocasión al Magallanes, en condición de relevista, en un compromiso en el que no logró sacar outs, al recibir tres inatrapables y par de carreras limpias, por lo que fue retirado del juego de manera rápida, por lo que no fue una buena experiencia, a pesar de que Caribes se llevó la victoria en aquel juego disputado en la ciudad de San Cristóbal.