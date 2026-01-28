LVBP: Este será el abridor del Magallanes en el segundo juego de la Final

Suscríbete a nuestros canales

Juego sumamente importante en la Gran Final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Este miércoles 28 de enero, Navegantes del Magallanes visita nuevamente Puerto La Cruz, para medirse a Caribes de Anzoátegui en el segundo juego de la instancia decisiva de nuestra pelota invernal.

La "Nave" viene totalmente inspirada, con ocho triunfos en fila, incluyendo el que fue el primer duelo de la serie, disputado este martes 27 de enero. En dicho compromiso, los filibusteros desataron una torrencial ofensiva, para fabricar 12 carreras con 16 inatrapables, y así picar adelante en esta Serie Final, "robándose" la localía.

Ahora, Magallanes intentará pasar la escoba en estos dos primeros duelos en el oriente del país, para tratar de coronarse en casa tan pronto como el fin de semana. Para buscar el triunfo, los dirigidos por Yadier Molina contarán desde la lomita con su mejor brazo de la temporada: Ricardo Sánchez.

Ricardo Sánchez va por el triunfo

Según adelantó el equipo de prensa del Magallanes mediante su boletín del primer juego, en una información que luego confirmó el propio Yadier Molina, Ricardo Sánchez será el abridor de los turcos para este segundo desafío de la Gran Final.

En par de salidas en lo que va de año, todas en ronda regular, Ricardo Sánchez dejó efectividad de 2.08 ante Caribes de Anzoátegui, al permitir tan solo par de carreras limpias en 8.2 entradas de acción, en las que recibió nueve inatrapables y concedió dos boletos, además de ponchar a 11 rivales. Un desafío interesante para el flamante Pitcher del Año.