MLB: Nolan Arenado dio a conocer detalles por su rechazo a jugar con Houston

La decisión de Nolan Arenado de frenar un posible traspaso a los Astros de Houston no pasó desapercibida en las Grandes Ligas en el 2024. Lejos de tratarse de un tema contractual, el antesalista dejó claro que su elección estuvo profundamente ligada a aspectos personales, familiares y su visión de su parte final de su carrera.

El pelotero, que a día de hoy tiene 34 años, explicó que la cercanía geográfica fue un punto clave. Tener a su familia cerca y mantener un entorno estable se volvió prioritario en una etapa donde cada decisión pesa más allá del diamante.

Nolan Arenado - MLB

Además del factor personal, el veterano destacó su confianza en el talento emergente de la franquicia de Arizona. Considera que es una organización con identidad competitiva, intensidad en el juego y un grupo joven con ambición.

“Soy California, entonces es fácil. Tengo familia en Arizona y la verdad es que veo bien lo que tiene este club. Es un equipo bueno, juega fuerte y tiene juventud. Pero pienso que de verdad puedo aportar y ayudar a este club a ganar… Obviamente, el estar rodeado de jugadores buenos, jóvenes, con hambre... creo que simplemente me ayuda a sentirme joven”, afirmó.

En contraste, Arenado reconoció su respeto absoluto por Houston, pero admitió que el panorama del equipo influyó en su reflexión. La salida de piezas importantes y ciertos movimientos internos le generaron incertidumbre en ese momento.

Tras una campaña 2025 complicada con San Luis, donde las lesiones y el bajo rendimiento ofensivo marcaron su año, el antesalista mantiene una postura optimista de cara a lo que será el 2026 con un nuevo uniforme.

Finalmente, Nolan Arenado confía en que este cambio de aires les funcionará para reencontrarse con su mejor versión y este podría ser un ganar para ambas partes, ya que quieren pelear por los puestos clasificatorios en la División Oeste de la Liga Nacional.