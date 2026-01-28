MLB: Dave Roberts alza la mano para dirigir a EEUU en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Suscríbete a nuestros canales

Dave Roberts, el actual mánager de los Dodgers de Los Ángeles, ha dejado claras sus intenciones: quiere ser el encargado de dirigir a la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, siempre y cuando las Grandes Ligas (MLB) autoricen la participación de sus jugadores.

En una reciente entrevista con el columnista Dylan Hernández, Roberts no ocultó su entusiasmo por la posibilidad de liderar al equipo nacional en su propia casa.

"Es una decisión obvia"

El estratega de 53 años considera que su perfil encaja a la perfección con las necesidades del equipo olímpico, citando tanto su ubicación actual como su historia personal en la ciudad.

"Quiero dirigir al equipo olímpico. Eso es lo que quiero hacer. Siendo en Los Ángeles, quiero estar al mando de ese equipo", afirmó Roberts. "Estudié aquí (UCLA). Soy el mánager de los Dodgers. Es una decisión obvia".

Roberts cree firmemente que es el candidato ideal, no solo por su éxito en las Grandes Ligas, sino por su conexión con la comunidad angelina.

Vínculos patrióticos y experiencia previa

Más allá del béisbol, Roberts tiene una conexión emocional con el servicio al país; su padre sirvió durante tres décadas en el ejército, lo que añade un componente de orgullo nacional a su aspiración.

Además, los Juegos de 2028 no marcarían el debut de Roberts representando a las barras y las estrellas. Como jugador, formó parte del equipo estadounidense que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 1999, una experiencia que le brinda perspectiva sobre el béisbol internacional.

La puerta abierta para las estrellas de MLB

Históricamente, los jugadores activos en el roster de 40 de la MLB no participan en la competencia olímpica debido a que coincide con la temporada regular. Sin embargo, el panorama podría cambiar para 2028.

Superestrellas como Bryce Harper y la sensación japonesa Shohei Ohtani ya han expresado públicamente su interés en participar en la cita olímpica de Los Ángeles. Por su parte, el comisionado de la MLB, Rob Manfred, ha manifestado tener "cada vez más confianza" en que se llegará a un acuerdo para que los mejores peloteros del mundo puedan estar presentes en el evento.