Hija de Michael Jackson muestra las secuelas del consumo de sustancias

Por medio de TikTok, Paris Jackson mostró las consecuencias de haber abusado del consumo de drogas en su juventud, llevando un mensaje de evitar caer en los excesos a todos sus seguidores, en especial los más jóvenes.

Un video publicado en su cuenta, la hija de ‘Rey del pop’ se sinceró sobre su pasado cuando estaba sumergida en la adicción. Desde muy joven, la modelo de 27, comenzó a consumir sustancias ilícitas que la llevaron por un mal camino.

Sin embargo, luego de luchar con su adicción, Paris Jackson logró dejar las drogas y llevar una vida más sana y limpiar su cuerpo. “Estoy casi seis años sobria”, afirmó.

Secuelas del consumo de drogas

En el material audiovisual, la hija de Michael Jackson dejó ver la perforación en el tabique de su nariz, producto de aspirar sustancias por un tiempo prolongado, una marca que llevará para toda la vida.

Asimismo, sentenció que eso “arruinó” su vida. Vivir con el orifico en su zona nasal es un tormento debido al fuerte silbido que realiza al momento de respirar.

Aunque se puede operar, Paris argumentó que no es una opción porque está comprometida con su sobriedad, además, esta intervención quirúrgica quiere de tomar pastillas y no está dispuesta a “jugar con eso”.

Por último, dejó un mensaje de dar un alto a las drogas a todos los jóvenes que la sigan en redes sociales.