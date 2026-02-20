Christopher Elliot Bracho sumó una el jueves en Aqueduct y se acerca a las 200 victorias como jockey

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de carreras en el meeting de Aqueduct comenzó esta semana con una programación de ocho carreras la tarde de este jueves donde se presentaron varias sorpresas en las victorias y una de ellas fue del joven profesional Christopher Elliot, el venezolano americano se llevó la última prueba de la jornada.

Estados Unidos: Christopher Elliot Bracho se acerca a las 200 victorias como jockey

La octava competencia de la tarde de jueves en el hipódromo de Aqueduct se disputó un Claiming de $41.000 en distancia de 1.600 metros en arena, reservado para ejemplares de cuatro años o más.

En dicha prueba, la victoria fue para el purasangre Ambition, presentado por la trainer Rachel Sells, y propiedad de Elmer Ramos, el cual dejó un tiempo final de la carrera de 1:39.19, mientras que la prueba tuvo parciales de 23.74; 47.86; 1:13.32 y 1:26.38 en los 1.200 metros.

Por su parte, los dividendos de la competencia fueron de $19.86 a ganador, $7.84 el place y $4.52 el show de la prueba, para el producto nacido del semental Street Sense en la yegua Inspired por Unbridled’s Song, en cual consigue su primera victoria en dos presentaciones del 2026 y la segunda en 14 carreras que ha realizado.

Para el jockey profesional Christopher Elliot, hijo de Stewar Elliot sobrino de Richard Bracho, es su décima victoria del naciente año y la 189 de su joven carrera, donde cumple su primer año como profesional en Estados Unidos.

Para este viernes, Elliot Bracho tiene cuatro compromisos de montas que cumplir en la jornada de ocho carreras.