MLB: La mentalidad ganadora de Brewers

El triunfo 7-3 de los Milwaukee Brewers sobre los Chicago Cubs en el Juego 2 de la NLDS, que les dio una ventaja de 2-0 en la serie, fue un evento de poder explosivo. Pero más allá de los números, las declaraciones post-juego de Jackson Chourio y William Contreras revelaron la confianza y el respeto mutuo que impulsan al equipo.

El partido giró sobre su eje tras un comienzo inestable. Después de que los Cubs tomaran la delantera 3-0 en el primer inning, Andrew Vaughn empató con un cuadrangular de tres carreras en la parte baja. Fue el receptor William Contreras quien, al conectar su propio jonrón solitario en el tercer asalto para el 4-3, le dio la ventaja definitiva a Milwaukee.

Chourio: confianza a pesar de las dudas

La participación de Jackson Chourio en el Juego 2 fue una incertidumbre hasta el último momento debido a una lesión recurrente en el isquiotibial. Sin embargo, el prospecto no solo jugó, sino que conectó el cuadrangular de tres carreras que selló la victoria (7-3) en el cuarto inning, además de registrar un récord de velocidad en el pitch bateado para jonrón (101.4 mph).

Al hablar sobre su estado físico y su desempeño, Chourio expresó una sorprendente sensación de normalidad a pesar de la magnitud del momento y su reciente lesión:

"Siento que estoy en una muy buena posición para salir y competir, así que voy a salir y dar lo mejor de mí," dijo Chourio. "Sentí que fui capaz de hacer eso hoy, hacer todas las jugadas que necesitaba hacer y seguir jugando el juego de manera bastante normal."

Esta declaración es vital, ya que el jonrón de Chourio fue parte de un rally de poder totalmente inesperado para los Brewers, un equipo que durante la temporada regular se ubicó en el puesto 22 de la MLB en cuadrangulares. El factor de que Chourio se sintiera normal en un momento tan anormalmente potente para la ofensiva de Milwaukee subraya la mentalidad enfocada del joven.

Contreras: "un futuro increíble"

El receptor William Contreras, quien previamente había roto el empate con un jonrón solitario, se ha consolidado como uno de los líderes ofensivos y emocionales del equipo. Hablo sobre la importancia del jonrón de Andrew Vaughn: "Ese jonrón fue la parte más importante del juego para nosotros. Creo que ese jonrón nos devolvió a la mentalidad de que nadie pensó que esto iba a ser fácil, pero al mismo tiempo, tal vez no será tan difícil aquí'” expresó y no dudó en elogiar el talento y la entrega de su joven compañero, Chourio:

"Tiene un futuro increíble por delante y un talento increíble para lo que hace en el campo," dijo Contreras. "Me encanta verlo salir desde el primer pitch y dar todo lo que tiene."

El respeto de Contreras hacia Chourio destaca la química de un equipo que, contra todo pronóstico estadístico, ha encontrado su momento de gloria en la postemporada.

La ventaja

Con la victoria en el Juego 2, los Brewers toman una ventaja de 2-0 en la NLDS. Históricamente, los equipos que ganan los dos primeros juegos de una serie al mejor de cinco en casa han avanzado a la siguiente ronda en 31 de 34 ocasiones (91.2%), incluyendo 20 barridas.

