¡Como nunca antes! Michelle Salas se desborda en amor por su padre Luis Miguel (+Detalles)

Michelle Salas, hija del conocido “Sol de México”, Luis Miguel, ha confirmado este lunes 22 de abril la bonita relación y cariño que siente por su talentoso padre, al compartir en su cuenta personal de Instagram en la cual acumula dos millones de seguidores, una imagen que ha encendido a los medios de comunicación y redes sociales, al posar muy unidos.

Detalles de la imagen

Michelle fruto de un romance que sostuvo en el pasado el intérprete de “Suave” con la actriz y cantante mexicana, Stephanie Salas, aparece en la foto luciendo de punta en blanco sentada junto a su padre en un avión, con una copa de vino y con una gran sonrisa, que deja ver que la relación familia esta mejor que nunca.

Aunque la modelo de 34 años no acompañó el post con un escrito, los mensajes de cariño por parte de internautas y figuras del gremio artístico mexicano no se hicieron esperar, todos halagando lo guapo que ambos lucen.

Luis Miguel en la boda de Michelle

En octubre del 2023 el nacido en Puerto Rico, pero residenciado en México, hizo una pausa en su extensa gira por el mundo, para volar hasta la Toscana, Italia, para disfrutar y llevar hasta el altar a su hija.

Aunque semanas previas a la lujosa ceremonia, los medios se preguntaban si el también conocido como “Micky” asistiría a la unión, hizo acto de presencia en la compañía de su nuevo amor la empresaria y diseñadora de moda española, Paloma Cuevas.

La situación entre padre e hija, en su momento fue complicada y dio mucha tela que cortar en los medios, ya que no fue hasta los 18 años que Luis Miguel reconoció a Michelle como su retoño.

“Yo no quiero que me compadezcan por ser hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo. A lo mejor no está listo para encontrarse conmigo. Tenía como tres años cuando mi mamá me dijo que él era mi madre”, reveló Salas en una entrevista antes de ser reconocida.