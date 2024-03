Reconocido productor musical habla pestes de Luis Miguel: “No me interesa volver a trabajar con él”

Recientemente, el cantante puertorriqueño Luis Miguel fue reconocido por Bloomberg como el artista más influyente del mundo. Sus ganancias en conciertos rondan pasan los 73 millones de dólares americanos y logró vender 248 mil boletos en los últimos 30 días, haciéndolo vencedor por encima de Karol G, Taylor Swift, Madonna y otros artistas.

Sin embargo, esta hazaña se ha visto manchada por un reciente escándalo detonado por el productor chileno, Humberto Gatica, quien durante una entrevista con la periodista Patricia Janiot habló de lo difícil que fue trabajar con “El Sol de México”, cuando les tocó unir fuerzas en el tema “Somos Novios”, una versión que haría Luis Miguel junto a Céline Dion.

De acuerdo a lo explicado por Gatica, una de las oportunidades más grandes en la vida del boricua le llegó cuando tendría la oportunidad de grabar esta canción con la canadiense, sin embargo, las ilusiones se desplomaron cuando hubo que hacer unos cambios en los tonos. “Habían cosas que musicalmente no simpatizaban con la voz de Céline", explicó.

Aunque las ganas de esta colaboración eran gigantes, Humberto le informó a ‘Luismi’ que tendría que grabar una vez más su voz, y pese a que el artista tuvo la disposición, el tema no pudo salir a la luz. “Él (Luis Miguel) entra a mi pieza y me dice: ‘Hermano, no creo que pueda cantar la canción de nuevo, no tengo equipo’”. La negación de Gatica por sacar el disco detonó un fuerte enfrentamiento entre ellos.

El quiebre de su relación

Por la falta de tecnología, era imposible poder hacer algo con la canción, por lo que el intérprete de “La Bikina” tomó represalias en contra del chileno. “Se enojó conmigo, no me habló nunca más. Un día mi primo me dice que “El Mickey” está súper enojado conmigo, que no lo ayudé y lo traicioné”.

Para su bienestar, el productor decidió hacer caso omiso a lo sucedido, prefirió explicarle a Dion lo que había sucedido y optó por no ligarse más con el artista. “Es un personaje que no creo que tenga en mí la necesidad ni me interesa volver a trabajar con él. Le deseo todo el éxito del mundo. Es extremadamente talentoso, pero extremadamente difícil”, resaltó.

El mal comportamiento de Luis Miguel

En la misma conversación, Humberto recordó cuando asistió a México con el presidente de la Warner Brothers para reparar su lazo con el cantante y grabar un disco con él, luego de haber creado el tema “América”. No obstante, contó cómo Luis Miguel se dio “el tupé” de negarse a verlos y pidió que volvieran al otro día. Cuando les tocó regresar, no fueron atendidos pues la estrella estaba durmiendo.

En un nuevo intento por conversar, se fueron hasta un concierto que ofreció en el Teatro Bellas Artes, y cuando fueron tras bastidores recibieron un trato no muy ameno. “Lo fuimos a saludar a los camarines y cuando llegamos ahí estaban parando a todo el mundo que entraba allí y se escuchaban unos gritos muy fuertes, eran de él, estaba molesto con sus músicos y nunca más. No lo pudimos ver”, relató.

Finalmente, comunicó que años después fue contactado por el asistente del puertorriqueño para volverlo a intentar con “Somos Novios” y en su estudio hicieron una mezcla para rescatar la grabación, aunque nunca recibió una retroalimentación por parte del famoso.