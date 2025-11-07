Cantante latino sufre caída en el escenario y así fue su reacción

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor puertorriqueño Rauw Alejandro es conocido por entregarse en el escenario con coreografías cargadas de mucha energía y fuerza. Sin embargo, en una reciente presentación perdió el control y cayó al piso.

Caída del artista

El artista estaba muy elegante con un traje en color negro y maquillado con una catrina mexicana, ya que la presentación fue en el Palacio de los Deportes, de la Ciudad de México.

Cuando estaba moviéndose de lado a lado cayó y duro unos cortos segundo en el piso. Con una gran energía el joven boricua se levantó y siguió derrochando talento a los asistentes de su espectáculo.

Pese al susto, sus fanáticos mexicanos lo aplaudieron y gritaron con mucha fuerza por verlo levantarse y actuar rápido, demostrando la entrega, respeto y lo bueno que es para resolver en cualquier situación irregular.

Hasta el momento no se conoce si la caída dejó alguna lesión en el artista de 32 años, quien se encuentra realizando con gran emoción y éxito su gira por diversos países.