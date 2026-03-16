Jhonattan Vegas impresionante con putt insólito en The Players Championship

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Aunque quedó eliminado en su más reciente competición, Jhonattan Vegas demostró su habilidades y confirmó que es el mejor golfista que ha tenido el país en la historia, con uno de los mejores lanzamientos en The Players Championship 2026, que se realizó del 12 al 15 de marzo.

El nativo de Maturín dejó ráfagas de su mejor versión con una de sus intervenciones más memorables de su carrera y en la historia de la mencionado competición. Durante su participación, el monaguense se encargó de dejar su huella con el putt más largo en la historia del hoyo 17.

Vegas no prosperó en su accionar, ya que no pasó el corte. Terminó con scores como 75-72 (+3) en las primeras dos rondas, quedando fuera del fin de semana (el corte fue alrededor de +something, y varios jugadores como él y Jake Knapp quedaron eliminados). No estuvo en la leaderboard final ni en posiciones pagadas. Cabe descatar que, el estadounidense Cameron Young se llevó los máximos honores como el ganador con un total de -13 (275 golpes) en el marcador.

¿Qué es The Players Championship?

El golfista venezolano estuvo presente en The Players Championship, que es considerado es uno de los torneos más importantes y prestigiosos del PGA Tour, conocido como el "quinto major" por su campo fuerte, su gran bolsa de premios y su dificultad. De hecho, el vencedor de la competencia se quedó con una suma de 25 millones de dólares.

En ediciones previas (como 2025), Vegas había participado y terminado en puestos como T60, pero en 2026 no avanzó más allá del corte. Entre los líderes del 'major', Young tuvo un final dramático con un birdie clave en el 17 y un par en el 18, mientras que, Matt Fitzpatrick, quien terminó en la segunda posición, falló un putt para par en el último hoyo.