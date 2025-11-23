Así suena “Rimowa”, el nuevo tema de la venezolana Elena Rose con Alejandro Sanz

Suscríbete a nuestros canales

La venezolana-estadounidense, Elena Rose, decidió dar un salto en su carrera con un aliado de lujo, nada más y nada menos que el cantante y compositor español Alejandro Sanz.

La canción se llama “Rimowa”, y desde su anuncio oficial los fanáticos comenzaron a especular sobre qué tan profundo iba a llegar este nuevo sencillo tanto en letra como en producción.

Tras el lanzamiento, Elena no se guardó nada y habló de “vuelos”, de “riesgos”, de ganar y perder y de llorar durante la escritura. Por su parte, Alejandro Sanz suma otro capítulo a su extensa trayectoria de colaboraciones y sonidos latinos.

Elena Rose y su profundidad al escribir

Según la cantante criolla, “Rimowa nació después de volar mucho, después de arriesgarnos a cumplir nuestros sueños hemos ganado y perdido tanto en el camino”.

La artista añade que lloró mucho mientras la escribía porque “hay mucho que vivimos que ustedes no saben, sin embargo yo por lo menos no lo cambiaría por nada”.

La canción, por tanto, parece no hablar únicamente de amor romántico, sino de esa mezcla de libertad, nostalgia, riesgo y triunfo que muchas veces queda detrás del escenario. Ese matiz convierte a “Rimowa” en algo más que un simple hit, es una confesión, un vuelo personal compartido.

El vínculo emocional entre Alejandro y Elena

Elena Rose no oculta su admiración por Alejandro Sanz. En sus redes sociales le dedicó palabras sinceras: “Que sueño hecho realidad decir que te quiero, que te honro y que te respeto Ale… Siempre lo he dicho: yo siento que esto es de vidas pasadas; espero ser familia en todas”.

A su vez agradeció a Sanz por su “maestría” y por “quererme y creer en mí”. El tema ya cuenta con un music video en todas las plataformas.