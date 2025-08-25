Resultados MLB: 24 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este domingo, 24 de agosto, culminó una nueva semana de las Grandes Ligas y luego de culminar el último desafío, hay que divisar cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas porque de aquí en adelante cada jornada es crucial.

Evidentemente, el duelo estelar fue el de los Medias Rojas de Boston ante los Yankees de Nueva York, donde los "Mulos" evitaron la barrida. No obstante, igualmente hubo otros compromisos directos, bastante interesantes.

Resultados de la MLB:

- Rockies de Colorado 0-4 Piratas de Pittsburgh

- Cardenales de San Luis 2-7 Rays de Tampa Bay

- Nacionales de Washington 2-3 Phillies de Philadelphia

- Mets de Nueva York 3-4 Bravos de Atlanta

- Astros de Houston 2-3 Orioles de Baltimore

- Reales de Kansas City 10-8 Tigres de Detroit

- Azulejos de Toronto 3-5 Marlins de Miami

- Mellizos de Minnesota 0-8 Medias Blancas de Chicago

- Gigantes de San Francisco 4-3 Cerveceros de Milwaukee

- Guardianes de Cleveland 0-5 Rangers de Texas

- Cachorros de Chicago 4-3 Angelinos de Anaheim

- Rojos de Cincinnati 6-1 Cascabeles de Arizona

- Atléticos de Oakland 4-11 Marineros de Seattle

- Dodgers de Los Angeles 8-2 Padres de San Diego.