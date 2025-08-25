MLB: Así será la jornada de este lunes 25 de agosto (+Juegos)

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este lunes en la Major League Baseball (MLB) promete emociones fuertes y duelos clave en la recta final de la temporada regular. Con equipos peleando puestos de comodín y otros intentando cerrar con dignidad un año complicado, cada choque puede ser determinante. Sin embargo, dos enfrentamientos destacan por encima del resto: el de los Tigres de Detroit contra los Atléticos de Oakland, y el de los Mellizos de Minnesota frente a los Azulejos de Toronto.

Tigres de Detroit con Skubal como carta fuerte

El duelo entre Tigres y Atléticos genera gran expectación debido a la presencia de Tarik Skubal en la lomita. El zurdo ha sido el brazo más confiable de los bengalíes este año con una marca de 11 triunfos y solo 3 derrotas, además de una brillante efectividad de 2.32, lo que lo coloca como uno de los lanzadores más dominantes de la Liga Americana.

Del otro lado, Oakland enviará al montículo a James Ginn, quien ha tenido un desempeño mucho más discreto. Sus números de 2 victorias y 5 caídas con efectividad de 4.95 reflejan la irregularidad que ha acompañado su campaña. Sobre el papel, Detroit parte como favorito, aunque la imprevisibilidad del béisbol siempre deja abierta la puerta a una sorpresa.

Mellizos vs Azulejos: duelo de alto voltaje

Otro de los choques más llamativos será el que enfrente a los Mellizos de Minnesota y los Azulejos de Toronto. Los primeros confían en Joe Ryan, quien llega con un balance de 12-6, siendo uno de los brazos más sólidos en la rotación del equipo.

En frente estará nada menos que Max Scherzer, un veterano acostumbrado a brillar en escenarios de presión. El derecho presenta una hoja de 4 triunfos, 2 derrotas y efectividad de 3.60, números que confirman que aún sigue siendo un rival temible para cualquier alineación.

El partido promete ser un verdadero pulso de pitcheo en el que el margen de error será mínimo y donde cada batazo oportuno puede inclinar la balanza.

Resto de la jornada en la MLB

Además de estos choques principales, la jornada del lunes contará con otros enfrentamientos que completan un menú lleno de béisbol:

Medias Rojas de Boston vs Orioles de Baltimore

Rays de Tampa Bay vs Guardianes de Cleveland

Bravos de Atlanta vs Marlins de Miami

Nacionales de Washington vs Yankees de Nueva York

Filis de Filadelfia vs Mets de Nueva York

Reales de Kansas City vs Medias Blancas de Chicago

D-backs de Arizona vs Cerveceros de Milwaukee

Piratas de Pittsburgh vs Cardenales de San Luis

Angelinos de Los Ángeles vs Rangers de Texas

Padres de San Diego vs Marineros de Seattle

Rojos de Cincinnati vs Dodgers de Los Ángeles

La acción no faltará en esta jornada que puede ser determinante para varios equipos que sueñan con octubre.