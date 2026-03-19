MLB: Andrés Giménez regresa como todo un campeón del mundo a los Spring Training

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Después de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera con la selección venezolana, el infielder Andrés Giménez volvió a enfocarse en su preparación para la temporada de Grandes Ligas 2026. El pelotero regresó al spring training de los Toronto Blue Jays y no tardó en hacerse notar con el madero dentro del terreno de juego.

El venezolano se incorporó este jueves 19 de marzo a los entrenamientos primaverales luego de participar en el reciente World Baseball Classic 2026, torneo en el que Venezuela logró una actuación histórica y su primer título. Tras varios días concentrado con la selección, Giménez retomó su rutina con la organización canadiense mientras se acerca el inicio de la temporada de la Major League Baseball con altas expectativas.

Andrés Giménez – Toronto Blue Jays

En su regreso al terreno durante la pretemporada, el segunda base dejó claro que mantiene el ritmo competitivo y no es para menos. Durante uno de sus turnos al bate conectó un sólido cuadrangular que terminó en las gradas.

Más allá del batazo, el venezolano mostró buenas sensaciones en su primer contacto con el equipo tras el torneo internacional. El cuerpo técnico valora especialmente su capacidad para adaptarse rápidamente al ritmo que trae el equipo.

El pelotero de 27 años llega a esta nueva temporada con la confianza en alto después de su participación con la selección nacional. Su defensa, considerada una de las más confiables entre los jugadores del cuadro interior, sigue siendo uno de los principales argumentos que lo mantienen como una pieza importante dentro del equipo.

Finalmente, con el Día Inaugural cada vez más cerca, cada aparición en el Spring Training sirve para ajustar el ritmo competitivo. En el caso de Giménez, su jonrón en el regreso no solo refleja un buen momento ofensivo, sino también el impulso emocional que trae tras representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.