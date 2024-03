Ella es Jennifer Milano, la hija de “La Malandra Elizabeth” que participó en el Miss Venezuela

“La Malandra Elizabeth”, fue un icónico personaje que desarrolló la venezolana Dennis Hernández y el cual se convirtió en el más querido, pero también odiado de la televisión nacional. Su rol de villana en el jurado calificador le hizo un puesto en la industria del entretenimiento y durante muchos años se mantuvo como una de las figuras más importantes de nuestro país.

Su inminente éxito la llevó a vivir los años dorados de la pantalla chica, volviéndose cada vez más popular y dándole prioridad a su trabajo, dejando en otro plano su vida personal. Por esta razón, es poco lo que se conoce sobre su familia, sin embargo, se sabe que tuvo dos hijos y uno de ellos falleció. Fue Jennifer Kristal Milano Hernández la única hija que le quedó.

Aunque no se muestran en redes sociales y Milano mantiene su perfil de Instagram privado, hace años se supo que junto a su madre montó un salón de belleza en Higuerote, estado Miranda, lugar donde residían. Pero, desconocemos si el negocio aún se mantiene pues Dennis ahora vive en Italia.

Jennifer Kristal y su paso por el Miss Venezuela

Lo que sí es de conocimiento público, es que Jennifer participó en el Miss Venezuela representando a su tierra natal Anzoátegui en 1995. En el concurso deslumbró al público gracias a su estampa, aunque lamentablemente eso no fue suficiente y no logró clasificar. Todo apunta a que, en diferentes ocasiones no se mostraba convencida de seguir por ese camino de la belleza.

En una entrevista para el programa “En Exclusiva”, mientras hacían la gira de medios, la criolla habló de lo difícil que era cumplir con las exigencias del certamen: “Yo uso los tacones en ensayos y cuando tenemos evento, pero de resto siempre me regañan y me critican porque siempre ando en botas. Me dicen: ‘Una miss no anda así’. Pero por supuesto, tengo que acostumbrarme”.

Según las opiniones de los expertos y amantes del mundo de las misses, a Jennifer le faltó esa chispa que se necesita para llegar al trono. “Jennifer muy linda, pero durante el concurso daba la impresión que era más modelo que Miss”, “Era muy seria como que no estaba cómoda como Miss”. También hay muchos que opinan que era hermosa, la veían en un top y era un “huracán”.

Cabe recordar que, Jennifer Kristal participó en el año que ganó Alicia Machado, y aunque fue una etapa difícil para ella pues su hermano había muerto recientemente en un fatídico accidente, decidió salir adelante y luchar por hacerse un puesto. Pese a no haber ganado, pudo comenzar una importante carrera en el modelaje en Venezuela e Italia, así como también incursionó en la actuación en la novela “La Llaman Mariamor”.