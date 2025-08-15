¿Cuál podría ser el quinteto de Venezuela para jugar el amistoso contra Uruguay?

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela entra a la recta final de su preparación para la FIBA Americup 2025, que se celebrará en Managua, Nicaragua. La selección nacional afronta un triangular amistoso donde se enfrentará a los combinados de Uruguay y Colombia desde la ciudad de Cali.

Los dirigidos por Ronald Guillén se verán las caras en el primer duelo a los uruguayos desde el Coliseo Evangelista Mora. Los criollos aún no definen la platilla de jugadores que dirá presente en el certamen, por lo que su desempeño en territorio cafetero será crucial para las figuras que buscan representar al quinteto nacional en la Copa América de baloncesto.

Después de su desafío contra los charrúas, Venezuela se medirá ante los anfitriones en su segundo y última duelo de preparación en Colombia. La Vinotinto de las Alturas está a una semana de estrenarse en la Americup frente a Canadá, el próximo viernes 22 de agosto.

Posible quinteto de Venezuela vs Uruguay

Los dirigidos por Ronald Guillén saldrán al tabloncillo para su primer amistoso en Cali. David Cubillán (base), Yohanner Sifontes (base-escolta), Anyelo Cisneros (alero), José Ascanio (ala-pívot) y Elián Centeno (pívot) podrían ser los elegidos para encarar el partido desde el primer minuto.

En el banquillo, Edwin Mijares y Yeferson Guerra destacan como otras figuras que pudieron sumar una buena cantidad de minutos en este primer encuentro de preparación, e incluso ocupar una de las posiciones entre los titulares. En el caso de Guerra, fue uno de los jugadores que resaltó en la gira de la selección nacional por China.