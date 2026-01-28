Carmen Villalobos y su novio venezolano habrían terminado su amorío

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora y actriz colombiana, Carmen Villalobos asomó la idea de estar libre y sin compromiso en un reciente video junto a su colega Majida Issa.

El alboroto por la supuesta "soltería" de Carmen inició cuando la intérprete de La Diabla en Sin senos sí hay paraíso publicó un divertido encuentro con la actriz afirmando que tienen algo en común: estar solteras.

Durante el audiovisual, Issa se encuentra sola pero segundos después se le une Villalobos para anunciar su estado civil libre de compromiso. "Yo creyendo que iba a hacer la única soltera en 2026... pero me llegaron refuerzos", fue el mensaje que acompañó el reel.

¿Qué pasó con su relación?

Desde hace un tiempo se rumora que Carmen Villalobos terminó su relación con Frederik Oldenburg después de dos años de noviazgo. Sin embargo, ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido las sospechas de los usuarios, dejando con intriga a sus seguidores

Las primeras sospechas llegaron cuando ambos dejaron de compartir fotos o cualquier momento juntos en redes sociales como solían hacerlo, dando pie a más especulaciones.

Por su parte, en el programa Hoy Día de Telemundo, la presentadora Penélope Menchaca informó que la pareja lleva meses separados.

Carmen Villalobos en una nueva etapa

A pesar de todo lo que rodea a la actriz, se encuentra en una etapa profesional que muchos deseaban volver a verla. Carmen Villalobos ha vuelto a dar vida a Catalina Santana en la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso, cuya producción arrancó el rodaje en Colombia a mediados de enero.

El regreso de la serie se anunció a finales de 2025 para revivir la emoción de los fanáticos por su historia e icónicos personajes. Además, todo el cast original se ha reunido para retomar la trama con sus respectivos roles que han marcado a toda una generación.