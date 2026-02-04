Sporting buscará meterse en la semifinal de la Copa de Portugal: cuándo y dónde verlo gratis

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Sporting CP y AVS Futebol SAD disputarán el último boleto disponible a la semifinal de la Copa de Portugal. La antesala está pautada para las 4:30 p.m. y el inicio del partido a las 4:45 p.m. La transmisión será gratuita vía streaming en Venezuela por meridiano.net/meridianotv.

Sporting y AVS cara a cara

El Sporting llega como claro favorito. En la presente Copa de Portugal suma tres victorias en tres partidos, y a lo largo de la temporada 2025/26 presenta un sólido balance de 24 triunfos, 4 empates y 4 derrotas. Su poder ofensivo es muy claro: 80 goles en total, con Luis Suárez como máximo artillero (18) y Francisco Trincão como principal generador de juego (7 asistencias). Defensivamente también ha sido fiable, con 27 goles encajados en 32 partidos.

AVS, por su parte, ha encontrado en la Copa su mejor versión. Registra dos victorias y un empate en el torneo, con 8 goles anotados. En la temporada regular solo suma dos triunfos en 23 encuentros y ha recibido 51 goles.

En los enfrentamientos directos, Sporting domina con dos victorias y un empate. Todo apunta a un choque desigual, aunque la Copa suele dar sorpresas.

Ya lo sabes, jueves 5 de febrero, desde las 4:30 p.m. vía streaming gratis en Venezuela por meridiano.net/meridianotv.