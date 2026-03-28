¡A cobrar! Estos son los dividendos oficiales del 5y6 en Valencia del 28-03-2026

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Este sábado 28 de marzo de 2026, se realizó la octava reunión en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una agenda de ocho carreras, sin la inclusión de pruebas selectivas.

Ganadores: Resultados de las Válidas Pagos

La octava reunión de la presente temporada ha marcado un hito al elevar el monto del 5y6 por encima del récord anterior. Este nuevo récord ascendió a Bs. 72.688.320,00, de las cuales Bs. 10.176.364,80 a quienes acierten los 5 ganadores, y Bs. 39.251.692,80 a los que acierten los 6 de la fama.

En la primera válida que fue la condicional de reclamo para caballos de tres y más años, el ganador fue Unstoppable conducido por José Daniel Calicho y presentado por Renny Verastegui, por lo que pagó un dividendo de Bs 315,78 a ganador, luego en la segunda del 5y6, la victoria fue para la yegua Enchanted Moon, montada por Oliver Medina y preparada por Juan Carlos Pérez Pérez, pues abonó un dividendo de Bs. 118,71 a ganador.

En la tercera competencia válida, otra condicional de reclamo para caballos de tres y más años, ganadores de hasta tres carreras (incluye carreras de reclamo) y la victoria se la llevó el ejemplar The Isaac, conducido por Alejandro Briceño en yunta con Jhonny Briceño. El dividendo en taquilla pagó Bs 365,96 al ganador.

El triunfo en la cuarta válida y primera de la Triple Apuesta fue para Dexter Jr., caballo entrenado por José Jaramillo, y con Omar Guedez en el sillín, por lo que generó un dividendo de Bs 292,99. Para la quinta válida, la victoria fue para Patriley que abonó un dividendo de Bs 273,02, con la monta de Alejandro Briceño en yunta con Jesús Carfunjol Arteaga.

Por último, en la carrera de los acumulados del 5y6 sabatino se la ganó Amor Amor, pues deja un dividendo de Bs 130,40 a ganador.

5y6 Nacional: Carreras en Vivo Hinava

Los ganadores con cinco (5), fueron un total de (7955), los cuales ganaron Bs 1.266,45, mientras que los afortunados con los tickets de los seis (6) ejemplares de la fama, fueron en total (1491) y cada uno se ganó Bs 26.065,22.