Escalofríante lesión de Tyreek Hill en el Monday Night Football de NFL

Una de las grandes estrellas de la National Football League (NFL) protagonizó el momento más desafortunado de la jornada del pasado lunes 29 de septiembre. Tal es el caso de Tyreek Hill.

El icónico receptor abierto de Miami Dolphins, en el intento de controlar el ovoide, cayó y se dislocó la rodilla tras ser derribado con la posesión del mismo, retratando una de las imágenes más desagradables de la temporada actual.

Imágenes sensibles

Esta lesión ocurrió durante el tercer periodo de las acciones entre Miami Dolphins y New York Jets, mientras el conjunto de Florida dominaba en el marcador 3-10. Cabe destacar que, pese a lo sucedido, su equipo pudo sumar la primera victoria de la campaña, por pizarra 21-27.

Tras quedarse paralizado en el piso por unos segundos, sus compañeros lo rodearon mientras era atendido y posteriormente trasladado fuera del terreno de juego.

Una dolorosa lesión

Posteriormente, el informe médico del conjunto de Miami concluyó que el jugador deberá someterse a cirugía, por sufrir una dislocación de su rodilla izquierda, además de desgarrarse varios ligamentos en dicha pierna, incluyendo su ligamento cruzado anterior (LCA), lo que provocará su ausencia durante el resto de la temporada.

Aún durante lo amargo del momento, el mensaje de Hill a sus compañeros fue claro y parece haber sido recibido con éxito: ''Estoy bien, solo asegurénse de que los chicos consigan esta victoria'', señaló antes de salir del campo.