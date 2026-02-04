Sevilla vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

A partir de las 13:30 horas el próximo sábado 7 de febrero, Girona visita a Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Liga.
Así llegan Sevilla y Girona
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival Mallorca. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 11 goles y registró 5 a favor.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona cayó derrotado 0 a 1 ante Real Oviedo. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 1 y ganó 3. Ha marcado 6 goles y recibió 3.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Sevilla se impuso por 0 a 2.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (6 PG - 7 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|55
|22
|18
|1
|3
|37
|2
|Real Madrid
|54
|22
|17
|3
|2
|29
|3
|Atlético de Madrid
|45
|22
|13
|6
|3
|21
|12
|Girona
|25
|22
|6
|7
|9
|-15
|15
|Sevilla
|24
|22
|7
|3
|12
|-8
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 24: vs Alavés: 14 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Getafe: 22 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 24: vs Barcelona: 16 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Alavés: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Girona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas