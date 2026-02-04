Sevilla vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 13:30 horas el próximo sábado 7 de febrero, Girona visita a Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Liga.

Así llegan Sevilla y Girona

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival Mallorca. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 11 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó derrotado 0 a 1 ante Real Oviedo. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 1 y ganó 3. Ha marcado 6 goles y recibió 3.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Sevilla se impuso por 0 a 2.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (6 PG - 7 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 55 22 18 1 3 37 2 Real Madrid 54 22 17 3 2 29 3 Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 21 12 Girona 25 22 6 7 9 -15 15 Sevilla 24 22 7 3 12 -8

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 24: vs Alavés: 14 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Getafe: 22 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 24: vs Barcelona: 16 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Alavés: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Girona, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

