MLB: Este venezolano se gana un puesto en el roster de Boston para el Opening Day

Suscríbete a nuestros canales

El mejor beisbol del mundo está a la vuelta de la esquina. Este miércoles 25 de marzo, una nueva temporada de las Grandes Ligas se pondrá en marcha, cuando los Yankees de Nueva York se midan a los Gigantes de San Francisco en el Oracle Park, en lo que marcará el dia inaugural de esta nueva zafra.

Como cada año, son varios los equipos que apuntan bastante alto de cara a la campaña en la Gran Carpa, al poseer rosters que invitan a soñar con cosas grandes. Para esta temporada, una de esas novenas es la de los Medias Rojas de Boston, quienes han podido conformar un lineup bastante sólido, a pesar de haber perdido a una pieza clave como Alex Bregman.

De cara al debut, que será el próximo jueves 26 ante los Rojos de Cincinnati, el equipo patirrojo ya tiene una idea bastante clara de cómo lucirá el lineup, con la novedad de que un toletero venezolano, recién llegado a Boston, se ha ganado un lugar en el roster para el Día Inaugural: Andruw Monasterio.

Monasterio hace el equipo en Boston

Según reporta el periodista Chris Cotillo, quien se especializa en cubrir a Boston, el utility venezolano Andruw Monasterio ha hecho el equipo grande de los patirrojos y estará en el roster del Opening Day, muy seguramente como pieza de emergencia desde la banca.

De hecho, es bastante probable que el caraqueño vea bastante acción con los Medias Rojas en 2026. Ante los problemas graves que tiene Marcelo Mayer para batear ante zurdos (.154 de promedio en 2025), se espera que el criollo vea acción como titular cuando Boston se mida a un abridor zurdo.

Andruw Monasterio ha tenido además un excelente Spring Training. A falta de dos juegos de pretemporada, el criollo muestra un excelente promedio al bate de .300, además de un OPS sólido de .808, producto de 12 imparables en 40 turnos, además de dos dobles, un cuadrangular, cinco boletos y seis carreras remolcadas. Una pieza más que interesante para Alex Cora.