El Debut del ABS: Cuatro lecciones que cambiarán las estrategias en el diamante este año

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol de las Grandes Ligas está a las puertas de una transformación tecnológica sin precedentes. Con el inicio de la temporada regular 2026, la MLB implementa oficialmente el sistema ABS (Automated Ball-Strike), permitiendo que, por primera vez en la historia, los jugadores puedan desafiar las sentencias de los umpires en tiempo real.

Tras un exhaustivo periodo de prueba en Triple-A y campos de entrenamiento, estas son las cuatro lecciones fundamentales que definirán el éxito o fracaso de los equipos bajo este nuevo esquema:

1. La estrategia del momento: No malgastar cartuchos

Los equipos cuentan con solo dos desafíos por juego (se recuperan si el reto es exitoso). La gran lección para los jugadores es la disciplina: no se debe retar por frustración en la primera entrada sin gente en base. Los datos muestran que los retos más valiosos se reservan para situaciones críticas en las últimas entradas. "Es para algo flagrante", coinciden varios veteranos, subrayando que quedarse sin desafíos en el noveno inning puede ser fatal.

2. El factor emocional: El peor enemigo del reto

Uno de los mayores obstáculos detectados es el impulso visceral. Jugadores que atraviesan una mala racha suelen estar convencidos de que un pitcheo fue bola cuando, en realidad, fue un strike legítimo. El reto emocional no solo se pierde, sino que priva al equipo de una herramienta táctica. "Tienes que controlarte", advierten los receptores; la tecnología no tiene sentimientos, y el sistema ABS es implacable con la zona definida.

3. La física del pitcheo: Sinker y velocidad

No todos los lanzamientos son iguales ante el ojo humano o la cámara. Los jugadores han aprendido que los sinkers y lanzamientos que rozan la parte inferior de la zona a más de 95 mph son los más difíciles de juzgar para solicitar un reto. Por otro lado, los lanzamientos con mucho movimiento lateral (como el sweeper) que antes "engañaban" al umpire por empezar muy afuera, ahora son candidatos ideales para ser sentenciados como strikes automáticos.

4. La evolución del receptor: El "framing" no muere, se transforma

Se pensaba que el ABS terminaría con el arte de "robar" strikes, pero los receptores están adaptando su oficio. La nueva estrategia consiste en el "framing inverso": intentar que un strike parezca bola para incitar al bateador rival a gastar uno de sus preciados desafíos en un lanzamiento que el sistema confirmará como strike. El engaño ya no es solo para el umpire, sino para el oponente.