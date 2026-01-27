Hasta cuándo durará la tormenta invernal en Nueva York y Nueva Jersey

Suscríbete a nuestros canales

La última semana de enero en el noreste de Estados Unidos comenzó con leve tranquilidad, luego de superar los efectos directos de la reciente tormenta de nieve y hielo, la cual ha sido una de las peores en la última década. Aunque las autoridades se mantienen en alerta por una masa de aire ártico que baja rápidamente hacia las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey.

Este fenómeno mantendrá las temperaturas en nivel bajaos durante toda la semana. Según los reportes locales, en el Alto Manhattan la tormenta causó hasta 14,9 pulgadas de nieve, lo cual generó cierre de vías y suspensión de servicios.

Temperaturas en Nueva York y Nueva Jersey serán bajas

Aunque durante el lunes las máximas temperaturas fue de 0°C, el hielo persistirá en las calles debido a sensaciones térmica será de -7°C. Para el día martes, se espera un recrudecimiento del frío hasta los -13 °C y el viento hará que se sientan condiciones bajo cero de hasta -18°C.

Asimismo, el frío más intenso se registrará entre la noche del martes y el miércoles, manteniendo un alto riesgo sanitario a pesar de que el viento disminuya levemente.

El jueves el peor día

El jueves por la noche se perfila como el momento más crudo de la ola polar. Las sensaciones térmicas en Nueva York y Nueva Jersy podrían descender hasta entre -26°C a -32°C en áreas del interior, con potencial impacto en la infraestructura energética y riesgos de congelación e hipotermia en pocos minutos sin la protección adecuada.

Las proyecciones indican que el frío extremo en NY y NJ persistirá debido a una serie de refuerzos de aire polar que mantendrán los termómetros en niveles inusualmente bajos. No se espera un cambio significativo hasta el fin de semana, e incluso entonces, la moderación será mínima.

Debido a la persistencia de esta ola gélida, las autoridades insisten en que la población no baje la guardia y extreme las precauciones ante un episodio de frío excepcionalmente largo e intenso.