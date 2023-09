Mariem Velazco reveló que el Miss Venezuela le dejó graves secuelas en su vida

La modelo venezolana Mariem Velazco, quien se hizo acreedora de los títulos Miss Venezuela International en el año 2017, y un año más tarde, justo el día de su cumpleaños consiguió la corona del Miss International 2018, habló de lo difícil que ha sido para ella haber tomado ciertas decisiones para mejorar su físico durante el concurso nacional.

La nacida en El Tigre, visitó el podcast ‘Tenemos que decirlo’ de Unión Radio, y entre la divertida tertulia sobre ciertas facetas de su vida, las presentadoras llegaron al tema de las cirugías, el cual Velazco abordó con madurez: “En ese momento era una chama como para tomar una decisión tan importante, de hecho, hoy en día me dicen: ‘tienes que ir a quirófano’ y yo digo que no, o sea nunca en la vida quiero entrar”.

Aseguró además que fue un tema de inmadurez haberse “echado cuchillo”, pues a su juicio no fue algo que se planteó, sino que lo hizo de manera apresurada porque para ella operarse era algo “normal”, asimismo, aclaró que no juzgaría a la gente que lo hace, pero hay que pensar bien en los motivos que llevarán a cualquiera a someterse a alguna cirugía estética. Entre tanto, confesó que sus padres no estuvieron de acuerdo en la operación, pero finalmente la apoyaron.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues haberse realizado una rinoplastia la llevó a sufrir de problemas nasales, por lo que no puede respirar bien. “Hoy en día tengo algunos ciertos problemas de respiración, de hecho, me cuesta al hacer ejercicio agarrar otra vez el ritmo porque no respiro bien por la nariz, esto es un tema del cirujano”, aseveró.

Velazco indicó que había visitado a un especialista y le ordenaron realizarse una nueva cirugía y así poder solventar el daño causado. Pese a que Mariem no quiso revelar el nombre de quien le realizó la rinoplastia, es del conocimiento público que el doctor Froilán Pérez fue el encargado de la cirugía, un doctor conocido como “el carnicero” pues en diferentes ocasiones ha sido demandado por pacientes a quienes le realizó una mala intervención y sufrieron graves consecuencias.