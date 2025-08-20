Dos Míster Venezuela avivan guerra mediática

Suscríbete a nuestros canales

El modelo venezolano Víctor Battista dejó muy claro su punto de vista sobre el tema de la enemistad con Marcos De Freitas. El joven que fue top 10 en el Míster Supranacional 2025, aseveró en una reciente entrevista que no conoce, ni tiene ninguna relación con el criollo, con quien participó en el Reinas y Reyes de Venezuela.

Detalles de la situación

El conflicto entre ambos al parecer comenzó hace algunos meses, cuando Marcos no entregó su bufanda azul como Míster Supranacional, por no recibir invitación de la organización nacional liderada por el Prince Julio César.

Durante la designación, Prince había dicho que su relación con Batista era muy buena y siempre lo vio como el representante de Venezuela.

Desde entonces la relación entre ambos modelos se fracturó, al punto que Marcos no expresó palabras de felicitaciones o motivación para Víctor en su preparación para el certamen masculino, que se realizó hace algunos meses en la fría Polonia.

Sin filtros

En la reciente entrevista para “Esta de Show”, Víctor sin nada de filtro respondió a la pregunta de uno de los presentadores, sobre su relación con Marcos, 3er finalista de la justa del 2024.

“No sé de quién me estás hablando”, dijo el modelo de 1.87, dejando a todos impactados.

Hasta el momento Marcos, estudiante de Comunicación Social, no ha opinado sobre las declaraciones de su compañero.