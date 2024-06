Erika Schwarzgruber presume su rinoplastia y desata odio entre sus seguidores ¿Cómo le quedó?

Sin pelitos en la lengua y hasta con el tobo le dio la actriz venezolana, Erika Schwarzgruber, a sus retractores por comentarios maliciosos sobre su rinoplastia.

Luego de pasar por quirófano para hacerse un "retoque" estético, las críticas le llovieron a la criolla por su nuevo aspecto físico, algunos seguidores no quedaron conforme con su nueva imagen. Conocida por sus controvertidas opiniones, no se quedó callada ante las críticas de los haters y arremetió con todo.

“Si a veces no me importa ni mi opinión, imagínate la tuya. Muy muy dedicable”, escribió la venezolana en su cuenta de Instagram acompañada de un carrusel de fotos, donde presume de su nueva nariz, dando a entender que los comentarios no le afectan.

Y, como era de esperarse los mensajes venenosos de sus seguidores no se hicieron esperar. "Demanda al cirujano, pana", "¿Qué le pasó a ella?" o "Antes estabas más bonita", se repetían una y otras en el post.

Esta no es la primera vez que Schwarzgruber, se encuentra en el ojo del huracán. Hace aproximadamente un mes, fue el foco principal de los Internautas por una supuesta separación entre la pelinegra y su pareja, Abraham León, quien también es el padre de su hijo.

Luego de su paso por el programa de Univisión "El Gordo y La Flaca", para hablar sobre sus futuros pasos en su carrera, la venezolana regresó a casa y mediante un post emotivo dedicado a sus dos hijos por el tiempo que había pasado lejos de ellos.

A los seguidores no se les escapa nada, las especulaciones sobre una ruptura amorosa no se hicieron esperar "Y tú esposo tiene tiempo que no se ve", decía uno de los mensajes.