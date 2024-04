Ariadna Gutiérrez vuelve a “La Casa de los Famosos 4” tras su abrupta salida (+Video)

El pasado lunes 15 de abril, el reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos 4”, perdió a otra de sus fichas claves dentro de la mansión como lo era la modelo colombiana, Ariadna Gutiérrez. La exreina de belleza se convirtió en la décima eliminada luego del sorpresivo abandono del influencer venezolano, Pedro Luis Joao “La Divaza”.

Las últimas horas para Gutiérrez fueron un caos debido a su fuerte discusión con la venezolana Aleska Génesis. En el posicionamiento semanal, Ariadna acusó a la criolla de ser una “hipócrita” al apoyar a Lupillo Rivera, a quien catalogó de maltratador luego de que este conspirara en su contra para que la modelo fuera eliminada, pues no pudo conseguir su amor y prefirió irse con Romeh.

Un día después, asistió a la gala con los panelistas y otros exparticipantes. Durante su conversación, emitió su opinión sobre lo que sucedió con Rivera, la convivencia, su experiencia en el cuarto tierra y otros puntos que surgieron. Sin embargo, para sorpresa de sus compañeros, la Señorita Colombia 2014 tuvo la oportunidad de hacer una llamada a la mansión.

Ariadna y su fuerte conexión con el Cuarto Tierra

Muchos esperarían que la llamada iba dirigida para Lupillo, después de la efusiva celebración del cantante cuando ella resultó eliminada. No obstante, la colombiana quiere dejar eso atrás y prefirió comunicarse con Rodrigo Romeh, ese hombre que significó su apoyo en la casa y con quien nacieron unas bonitas ilusiones las cuales esperan que prosperen una vez termine el show.

Al sonar el teléfono y ser atendida, Gutiérrez pidió hablar con el modelo mexicano al que le confesó estar feliz. “Bebé, estoy súper bien. Es momento de dejar el dolor atrás, olvídense de la traición, olvídense de lo que pasó con Lupillo, es momento de disfrutar el juego, queda muy poco, llévense bien con todo el mundo”, aconsejó a su team del Cuarto Tierra.

“Dile a Lupillo que lo quiero muchísimo, que no le guardo rencor por nada. Es momento de levantar el cuarto”, agregó. Mientras tanto, Maripily Rivera y Clovis Nienow, quienes también fueron muy cercanos a la exreina de belleza, esperaban saber de qué trataba la conversación.

Por otro lado, la también presentadora invitó a sus amigos a olvidar lo malo y todo lo que han pasado en la casa. “Es momento de retomar las actividades en el cuarto, la diversión y la creatividad que ustedes tienen. Ya olvídense del dolor, olvídense de todo lo que ha pasado. Falta poco del juego. Ustedes pueden ganar, no pierdan la fe. ¡Los amo! Los veo en la final”, concluyó.

"Me siento con un alivio"

Cabe destacar que, el Cuarto Tierra fue en picada luego que el colombiano Gregorio Pernía decidiera salir de la casa. Los conflictos con Maripily también crearon un ambiente tóxico entre ellos. La traición de Lupillo Rivera al irse al Cuarto Agua y el abandono de “La Divaza” también afectaron al equipo, que terminó devastado con la salida de Ariadna.

“Me siento con un alivio muy grande en mi corazón. Realmente no lo estaba pasando bien en las últimas semanas en la casa, pero sobre todo la última semana. Así que en este momento me siento tranquila, aliviada, me siento feliz”, aseguró.